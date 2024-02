VIDEO | Juez absuelve a pederasta, pues la víctima no pudo decir fecha y hora del abuso

La tarde de este lunes, en redes sociales se viralizó el video del fallo de un juez del Estado de México que absuelve a un hombre de abuso sexual en perjuicio de una menor de cuatro años de edad.

Se trata del letrado Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien tras estudiar las pruebas presentadas en el proceso legal, determinó sentencia absolutoria del presunto agresor, identificado como Alejandro "N", además de ser tío de la víctima.

De acuerdo con el fragmento del clip, y que se viralizó en redes sociales, se aprecia la sesión en la que la madre de la pequeña cuestiona al juez so creyó a la víctima, pues esta no pudo decir ni la hora ni el sitio donde se registró el ataque a su integridad; así como que no se valoraran otros elementos durante el proceso.

Asimismo, Martínez Vitela señaló que fue el agente del Ministerio Público el que no presentó la suficiente evidencia que corroborara el abuso sexual a la menor, y agregó que el proceso aún puede llevarse a cabo.

PODER JUDICIAL RESPALDA AL JUEZ: "NO EXISTIERON MEDIOS U ÓRGANOS DE PRUEBA"

Luego de que el video se difundiera en redes sociales, a través de un comunicado, el Poder Judicial del Estado de México justificando la decisión del juez.

En el documento se lee una invitación revisar la sentencia completa, e invitó a la gente a no basarse únicamente en el video; después presenta sus argumentos:

"No existieron medios u órganos de prueba que permitieran reconstruir cada uno de los hechos y circunstancias aseveradas". "De cuatro periciales en materia de psicología, se advierte que únicamente la primera hace referencia de indicadores psicológicos de víctimas de violencia sexual. Y un meta peritaje demuestra fallas metodológicas, como la ausencia de pruebas psicométricas adecuadas". "Los abuelos de la menor víctima aseguraron que el día de los hechos, su hijo y sus menores hijas –entre ellas, la víctima– estuvieron en su domicilio desde el mediodía y hasta las 20:00 o 21:00 horas. Lapso de tiempo dentro del que se señala ocurrió el presunto abuso, a las 19.00 hrs". "Por su parte, el acusado y tío de la víctima comprobó sus ubicaciones desde las 10.00 hrs. hasta la noche, acompañado por su esposa e hija. Exhibió estados de cuenta bancarios que registraron su presencia en plazas comerciales y locales, hasta ingresar a su domicilio por la noche, con registro mediante App".

Finalmente, se explica que "la sentencia aún no se encuentra firme y puede ser impugnada por las partes, mediante el recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada de Tlalnepantla".

PROTESTAS CONTRA EL FALLO DEL JUEZ

La decisión del juez Martínez Vitela provocó una ola de indignación a tal grado, que la tarde de este martes desembocaron en una manifestación en el municipio de Naucalpan de Juárez, del Estado de México.

Tania Ramírez Hernándes, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), manifestó su preocupación y, a la vez, su rechazo por la decisión del juez.

Y es que, pese a las pruebas presentadas durante el juicio, el juez Martínez Vitela emitió un fallo favorable al agresor, ignorando el interés superior de la niñez y vulnerando los derechos fundamentales de la víctima, expuso la activista.

Según la explicación del letrado, la Fiscalía no justificó el abuso sexual, y el que la víctima no mencionó el sitio, ni día ni hora el que se dio el tocamiento.

Por su parte, la madre de la menor afectada cuestionó al juez, y le reclamó que él vio a su hija y si realmente no le creyó, a lo que el togado respondió: "Le creí en el tema del tocamiento. Su hija jamás mencionó el tema del lugar, el día, el horario".