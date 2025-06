Verificación vehicular: multas por pago extemporáneo serán suspendidas hasta 2026

La verificación vehicular es un proceso que todos los automovilistas del Edomex y CDMX deben realizar, en caso de que algún conductor no lo haga recibirán una sanción económica. Sin embargo; las autoridades del Estado de México han señalado que los conductores podrán gozar de un período en dónde las multas por pago extemporáneo se verán suspendidas.

Fue la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Entidad, que las multas por verificación extemporánea se verán suspendidas hasta el el 2026. Esto permitirá a los conductores tener la oportunidad de ponerse al corriente con este proceso y poder circular de manera legal en las calles del Edomex.

FECHA DE SUSPENSIÓN DE MULTAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR EXTEMPORÁNEA

La suspensión en las multas de pago extemporáneo comenzará desde el próximo martes 1 de julio, esta exención será válida durante todo el segundo semestre del año. Esto fue informado por Alhely Rubio Arronis, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, durante un encuentro con los medios de comunicación; esto tiene como objetivo permitir la ampliación del programa Hoy No Circula a más municipios del Edomex.

Esta medida tiene como fin permitir a los conductores de municipios en dónde no se realizaba el programa de Hoy No Circula, tengan la oportunidad de ponerse al corriente con los pagos, evitando multas elevadas y permitiendo regularizar sus autos; es por ello que los conductores que no hayan hecho el trámite deberán aprovechar este proceso.

Es importante mencionar que esta suspensión de multas sólo se aplicará para el Estado de México, mientras que, en la capital del país, las sanciones económicas por realizar este trámite de manera extemporánea seguirán siendo aplicadas para los conductores que tengan placas de la CDMX.

AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA HOY NO CIRCULA EN EL EDOMEX

Actualmente el se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios mexiquenses. Esto lleva a varios conductores a cumplir con la verificación vehicular para poder circular en las calles de la Entidad y de la capital del país; sin embargo, este programa se integrará a localidades del Valle de Toluca y del oriente del Edomex.