Van 21 casos de hepatitis infantil aguda en México: López-Gatell

El subsecretario de Salud detalló que ante la enfermedad no existe alguna acción que se deba realizar simplemente cuidar la higiene

Por: Luis Valenzuela

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud en México, informó que se tienen documentados 21 casos de la enfermedad del hepatitis infantil aguda en nuestro país, hasta el día de ayer, los cuales se analizan.

"El elemento positivo es que del análisis de los datos como de México y del mundo sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida propagación, de momento no hay ninguna acción que la población debiera emprender de manera específica, dado que la causa no es conocida y la cantidad de casos identificados es muy, muy pequeña", agregó el funcionario.

A pesar de que esta enfermedad no es de rápida propagación, no se debe bajar la guardia y caer en el relajamiento, que al igual que para el Covid-19 se deben seguir las recomendaciones de higiene, como el lavado de manos y cuidar la preparación de los alimentos.

Tanto en México como en el mundo se desconocen las causas de esta hepatitis por lo que no se puede asegurar si es infecciosa o no.

La OMS emitió una alerta por el brote de la HIA iniciado en Reino Unido, el mes pasado, y que actualmente ya se ha extendido a otros países, entre ellos México.