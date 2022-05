Usan gatitos lastimados para asaltar en CDMX

PUBLICIDAD

Una persona compartió cómo su amiga fue víctima de los amantes de lo ajeno en la colonia San Rafael, donde le robaron cerca de 80 mil pesos, lo que fue compartido por varios usuarios en sus cuentas de Twitter, como una manera de advertencia para cuidarse de no ser víctimas de este tipo de delito.

El usuario narró que su amiga había dejado estacionado su auto para hacer unas diligencias; al llegar a su vehículo, encontró a una mujer y dos tipos que la abordaron, diciéndole que intentaban "rescatar" a un gatito que estaba en el motor.

Comentó que ella se espantó y abrió rápidamente el auto, dejó su mochila en el asiento y abrió el cofre, sacaron al gatito lleno de sangre y, espantada, lo llevó corriendo a una veterinaria que se encontraba a media cuadra.

Amigos de cdmx, abro hilo de como a una querida amiga le robaron $80,000 pesos en unos minutos, ella salió de su casa en la san Rafael y unos tipos y una señora estaban en su carro "tratando de rescatar un gatito" que estaba en el motor, ella se espantó y abrió rápidamente... pic.twitter.com/j34CXfOTOz — .BRN. (@bernageek) May 21, 2022

Relató que su amiga regresó ocho minutos después y sus pertenencias ya no estaban en el vehículo, solo una mujer que estaba con el grupo que le "ayudó" a rescatar al minino, quien la amenazó diciéndole que no llamara a la Policía y que no hiciera un drama, que mejor se fuera.

Después de esta denuncia, varias más se sumaron relatando que habían sufrido un robo de la misma manera, al llegar a su auto y encontrar una nota en el parabrisas, diciendo que había un gatito en el motor.

Según describen los internautas, los delincuentes meten a un gatito previamente golpeado en la zona del motor, bajo el cofre, para que chille y llame la atención del automovilista.