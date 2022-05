Testimonios de amigos dan detalles de la vida de Debanhi

Según las declaraciones brindadas frente a autoridades ministeriales, los entrevistados refieren que Debanhi estuvo tomando las bebidas alcohólicas directo de la botella y "como si fueran agua".

El expediente expone más detalles que no se conocían del caso, tales como, referencias a las "frecuentes trasnochadas" de Debanhi, puesto que según un testigo, ella "cada fin de semana se iba de fiesta" que se alargaban hasta el amanecer.

Uno de ellos afirmó que la de 18 años les hablaba a las 2:00 o 3:00 de la madrugada, apenas para invitarlos a reuniones. Estas revelaciones constan en un expediente de averiguación que hasta ahora no ha salido a la luz pública.

Un joven apodado como "Kokesioo", quien comentó conocerla a partir del 11 de febrero pasado, confirma que coincidió con ella en la fiesta previa a la de la Quinta El Diamante y que inclusive él y otro amigo, a quien en el expediente identifica como "Castañeda", llevaron a Debanhi y sus amigas a compras varias botellas de vodka y un refresco a una tienda de conveniencia.

Después, al llegar, Debanhi le dio de su vaso y ahí fue cuando se dio cuenta que estaba "cargado". Al advertirle que la rebajara, según él, Debanhi le respondió que ella "se la tomaba como agua".

"Al llegar al Seven observé que Debanhi compró una botella azul de la cual solo sé que tenía dentro vodka, saliendo del Seven nos regresamos a la fiesta.

"Luego, siendo las 00:20 horas me da de su bebida y al probarla me percato que está bastante cargada de alcohol, le recomendé que la rebajara con coca, me contestó: ´nombre mira, como agua me la tomo´, por lo cual le mencioné que con dos vasos se iba a poner p...", relató el testigo.

Otro amigo, quien comentó que la conoció en el primer mes del año pasado, indicó que Debanhi le marcaba en la madrugada para que la "acompañara a fiestas". Aseguró que solamente pudo acompañarla una vez y estaba cerca de su domicilio en Cumbres Segundo Sector.

"Me hablaba una vez que quería que la acompañara a las fiestas regularmente a las 2:00 o 3:00 de la mañana, para continuar las fiestas, pero solo en una situación la pude acompañar, ha sido en el mes de febrero de 2022. "Esa vez duré cerca de una hora, debido a que no conocía a nadie más que a Debanhi.

"En otra situación, en el mes de marzo, yo la invité a una fiesta en San Nicolás, me contestó los mensajes que sí podía, esto cerca de las 2:00 de la mañana, le mandé un Uber, llegó, estuvo conmigo y como a las 8:00 o 9:00 de la mañana le pedí un Uber para que se fuera a su casa", aseguró frente a el ministerio público.

"Deseo añadir que Debanhi es bastante fiestera, cada fin de semana tenia una fiesta", señaló.