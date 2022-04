Taxista acosó a mi hija: Papá de Debanhi

Asimismo el señor Escobar acusa de acoso sexual al taxista que debía llevar a la joven a su casa por lo que lo responsabiliza de lo ocurrido, debido a que su comportamiento detonó los hechos.

Durante una conferencia de prensa el afligido padre menciona que existe un video en el que se aprecia como el trabajador del volante, identificado como Juan David, extiende su mano para intentar tocar los pechos de la jovencita sin su concentimiento.

"Se sube mi hija Debanhi al taxi de él, antes de aparecer en la foto que todos conocemos. Después de analizarlo la fiscalía, hay un momento donde el taxista, Juan David, extiende la mano a los pechos de mi hija (...) Juan David Cuéllar creo que se llama. Yo supongo que mi hija no aguantó el acoso, porque es un acoso donde el fiscal dice que no hay acoso. Acuso públicamente yo a Juan David Cuéllar de todo esto", declaró.

También elevó un reclamo hacia la autoridad por no realizar su trabajo de manera eficiente, además, el fiscal Rodolfo Salinas, encargado del caso externó frente a personal de la Comisión Nacional de Búsqueda que no había delito que perseguir contra el conductor por lo que no sería detenido.

Mario Escobar asegura que las autoridades están mintiendo en la versión de que la muerte de su hija fue accidental, que existen muchas preguntas sin resolver aún y que se necesita que se llegue a las últimas consecuencias para encontrar a los responsables, porque solo así se aclararán las dudas.