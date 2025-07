Sheinbaum señala que “no hay de qué alertarse” por drones de cárteles en la frontera con EU

Claudia Sheinbaum aseguró que no existe una “preocupación adicional” en torno a los drones presuntamente utilizados por cárteles mexicanos en la frontera con Estados Unidos, como respuesta a las advertencias de funcionarios que señalaron que es “cuestión de tiempo” para que estos artefactos sean usados en ataques contra fuerzas del orden o civiles en la zona limítrofe.

“Hay comunicación y coordinación (con autoridades de EE.UU.), no hay nada en particular de qué alertarse en este momento”, declaró la presidenta, subrayando que, aunque se detectó un dron cerca de la frontera, este no cruzó al otro lado y no representó un incidente mayor.

COLABORACIÓN BILATERAL EN SEGURIDAD

Durante la conferencia matutina de este miércoles 23 de julio, la mandataria también destacó la colaboración estrecha entre instancias de seguridad de ambos países:

“Incluso hay coordinación directa entre los comandantes de Estados Unidos y México. Hay mucha colaboración entre CBP, la Agencia de Aduanas y Migración, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional”.

NO SE HA CONFIRMADO EL USO DE DRONES EN LA FRONTERA CON ESTADOS UNIDOS

Por su parte, el almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, explicó que los drones usados por grupos criminales son de tipo comercial y que, aunque se han empleado en algunas zonas para fines ilícitos, no se ha confirmado su uso en la frontera.

“Hubo información de uno que fue visto del lado mexicano, pero no se ha detectado ningún uso hostil en la zona limítrofe”, puntualizó.

En contraste, autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del FBI expresaron ante el Comité Judicial del Senado estadounidense su creciente preocupación. Según Steven Willoughby, jefe del programa antidrones del DHS, los cárteles han incrementado el uso de estos aparatos para lanzar explosivos contra facciones rivales y para espiar a agentes fronterizos.

Willoughby reveló que, solo en la segunda mitad de 2024, se detectaron más de 27 mil vuelos de drones en la frontera, principalmente entre las 20:00 y las 4:00 horas.

Asimismo, añadió que estos vehículos no tripulados se usan también para transportar droga y reconoció que “es solo cuestión de tiempo para que se ataque a estadounidenses o a fuerzas del orden”.

A pesar del contraste entre ambas posturas, el Gobierno mexicano reiteró que, por ahora, no existe un riesgo inminente y que se mantiene una coordinación constante con sus contrapartes estadounidenses.