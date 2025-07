Sheinbaum condena la xenofobia tras disturbios en marcha contra la gentrificación en CDMX

Tras los disturbios ocurridos el pasado 4 de julio durante la marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su firme rechazo a cualquier forma de xenofobia o discriminación, subrayando que el país debe mantenerse como una nación abierta, solidaria y respetuosa de la diversidad.

En la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional, la mandataria se pronunció con claridad: “No al racismo, no al clasismo, no al machismo, no a la discriminación y, por supuesto, no a la xenofobia. Todas y todos los seres humanos somos iguales, y no podemos tratar a nadie como menos”.

Sheinbaum calificó como inaceptable que, bajo una causa legítima como la lucha contra la gentrificación, se promuevan consignas excluyentes hacia extranjeros. “Las muestras xenofóbicas hay que condenarlas.

México ha sido siempre un país solidario y fraterno”, puntualizó, haciendo referencia al historial de hospitalidad del país hacia refugiados, como los republicanos españoles del siglo XX o ciudadanos sudamericanos que huyeron de dictaduras.

Durante la marcha, que se llevó a cabo en zonas céntricas como Roma-Condesa, varios inmuebles y comercios resultaron dañados.

La protesta, que originalmente buscaba visibilizar el desplazamiento de habitantes locales por la presencia masiva de extranjeros y el encarecimiento de la vida, derivó en actos de violencia y mensajes con tintes xenófobos que fueron duramente criticados por autoridades y ciudadanos.

SHEINBAUM REACCIONA LADY RACISTA

Sheinbaum también abordó el caso que se viralizó en redes sociales, donde una mujer de nacionalidad argentina insultó con expresiones clasistas a un policía de la CDMX. “Fue deplorable, la verdad. Toda nuestra solidaridad con el policía que recibió estos insultos. No sabía que era argentina, pero sea quien sea, quien quiera vivir en nuestro país debe respetarnos, así como nosotros los respetamos a ellos”, sentenció.

Finalmente,la presidenta de México reiteró el compromiso de su gobierno con la inclusión y la no discriminación: “Ni xenofobia, ni racismo, ni clasismo. Cero discriminación en nuestro país”.