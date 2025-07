Sheinbaum buscará acuerdo con EE.UU. tras anuncio de aranceles del 30% a productos mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este lunes su confianza en que México alcanzará un acuerdo con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles del 30 por ciento a productos mexicanos.

La imposición de aranceles fue anunciada por el mandatario Donald Trump y que entrará en vigor el próximo 1 de agosto.

CARTA DE ANUNCIO DE IMPOSICIÓN DE ARANCELES

Sheinbaum señaló que la carta donde se informaba sobre la imposición de aranceles no estaba dirigida solo a México, sino que fue remitida a varios diplomáticos. La presidenta de México, esta mañana, recalcó que su gobierno trabaja activamente para defender la economía nacional mediante el diálogo con autoridades del país vecino.

“Tenemos una mesa de trabajo y esperamos llegar a un acuerdo. Ahí vienen también temas relacionados con el fentanilo y la seguridad. En ese caso también ya hay avanzado un acuerdo, siempre en el marco del respeto a nuestra soberanía”, expresó la mandataria federal.

SHEINBAUM BUSCARÁ ACUERDO CON EE.UU. TRAS ANUNCIO DE ARANCELES

Ante la preocupación por el impacto económico de estas medidas, la presidenta aseguró que su gobierno trabaja para que los nuevos aranceles no afecten a los productores nacionales. En particular, mencionó el caso del jitomate sinaloense, cuya exportación podría verse comprometida, aunque subrayó que Estados Unidos no puede prescindir del abasto mexicano.

“Vamos a trabajar y llegar a un acuerdo antes del 1 de agosto. No vamos a permitir que se dañe la economía mexicana”, concluyó.

El gobierno federal continuará con las mesas de diálogo con la administración estadounidense en las próximas semanas, en busca de una solución que evite una escalada comercial y garantice la protección de los intereses nacionales.

MÉXICO HA CONTRIBUIDO A FRENAR EL TRÁFICO DE FENTANILO

La presidenta hizo referencia a la carta enviada por el gobierno de Trump, en la cual se reconoce que México ha contribuido a frenar el flujo de migrantes y el tráfico de fentanilo. Sin embargo, también se advierte que la medida arancelaria forma parte de una estrategia global para fortalecer la economía estadounidense.

Sheinbaum Pardo recordó que el pasado viernes se realizó una reunión en Washington D.C. entre funcionarios mexicanos de las secretarías de Economía, Hacienda y Relaciones Exteriores, y sus contrapartes estadounidenses, donde se abordaron temas relacionados con comercio, seguridad y migración.

En ese sentido, subrayó que las inversiones de empresarios mexicanos en territorio estadounidense podrían ser clave para reducir o eliminar los aranceles. “Hablamos de muchas empresas mexicanas con inversiones allá. Esas inversiones las hemos platicado y tenemos que ponerlas en blanco y negro”, indicó.

También enfatizó que su administración ha hecho su parte en el combate al narcotráfico, logrando una disminución significativa del homicidio doloso en todos los estados del país, y destacó la importancia de que Estados Unidos también asuma responsabilidades, especialmente en el control del tráfico de armas hacia México.