¿Se dará puente el 12 de octubre? esto dicen la SEP y la LFT

Este próximo 12 de octubre tiene lugar el Día de la Raza, fecha en la que se conmemora el hallazgo de América por parte de Cristóbal Colón, fue en 1492 que el viajero español arribó desde el viejo continente con sus tres embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María. Muchas personas se han preguntado si este día será puente y que los trabajadores al igual que los alumnos puedan descansar; y tanto la SEP como la LFT han respondido.

El Día de la Raza es una fecha importante en la historia del continente americano, y este 12 de octubre 2024 será el próximo sábado, por lo que los mexicanos desean tener un fin de semana largo y poder disfrutar de tiempo libre junto a sus familiares. Por lo que se ha consultado el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los días festivos de la Ley Federal del Trabajo (LFT), para poder contestar esta pregunta.

¿HABRÁ PUENTE ESTE 12 DE OCTUBRE?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el 12 de octubre es un día laboral en México, es decir que no se suspenden clases y no habrá puente. Además, la LFT establece que el Día de la Raza no es un día de descanso oficial; por lo que los trabajadores deberán asistir a sus centros laborales de forma cotidiana.

Aunque este día no sea descanso oficial, los alumnos tendrán pronto sus vacaciones de invierno que serán del 19 de diciembre al 8 de enero 2025, y algunas otras fechas de descanso oficial como son: