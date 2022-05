Quiere AMLO cambiar el nombre al "Triángulo Dorado" del narco

"Debido a la producción de droga, en ese lugar, existe personas muy buenas y gente trabajadora que no tiene nada que ver con el narcotráfico", expresó López Obrador.

A lo largo de décadas, los cárteles del tráfico de drogas han usado el sector para cultivar marihuana y amapola, ya que parte importante del territorio es de difícil ingreso y la policía y la fuerza armada poseen escasa presencia ahí. Sin embargo López Obrador mencionó el viernes en la "mañanera"que el nombre estigmatiza injustamente a los pobladores.

"No me encanta, me disgusta que le llamen el Triángulo Dorado, y ojalá entre todos busquemos la manera de llamarle ´el triángulo de la gente buena y la gente trabajadora´ o ´la región de la buena vecindad´, o algo así", expresó. "Pero ya se debe modificar aquello pues aquí hay mucha bondad, mucha gente buena.

Algunas veces López Obrador ha elogiado a líderes de los cárteles, y en 2019 ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, para eludir un derramamiento de sangre luego de que sicarios del Cártel de Sinaloa lanzaron un asalto sobre la metrópoli de Culiacán para intentar obtener su liberación.

En 2021, el Presidente elogió la elección pacífica en gran medida en comicios en dicho año y mandó un mensaje de reconocimiento a los cárteles del tráfico ilegal de drogas que azuzan mucha de la violencia en el territorio mexicano.

La población en los comicios "se portó realmente bien, los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien", manifestó. "Se portó mal la delincuencia de cuello blanco".