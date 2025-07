Profeco revela engaño en los planes de telefonía con redes sociales ilimitadas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha dado a conocer que los planes ilimitados de redes sociales que son ofertados por diferentes compañías de telefonía no significan que el usuario pueda navegar en las diferentes plataformas que se encuentran señaladas de manera ilimitada; por lo que los usuarios se pueden ver afectados.

Las compañías telefónicas utilizan muchos planes como pueden ser "datos ilimitados" o "redes sociales ilimitadas" para poder llamar la atención de los consumidores. Sin embargo; la dependencia ha señalado que en muchos casos cerca del final de mes, algunos usuarios reciben el mensaje "tus datos móviles se han agotado"; lo que puede demostrar que los datos para navegar si tienen un fin.

PROFECO EXPLICA QUE SUCEDE CON LOS DATOS DE LOS PLANES ILIMITADOS

A pesar de que las compañías de telefonía ofrecen varios planes de datos ilimitados o redes sociales ilimitadas, lo que representa que el usuario no perdería datos al usar las aplicaciones. La Profeco ha asegurado que esto no es así, la dependencia ha señalado que el tiempo que el consumidor navega y los datos descargados no son en su totalidad ilimitados.

La dependencia señaló que prácticas cotidianas de las redes sociales como ver el feed, reels o scrolling, consumen una gran cantidad de datos móviles. La Profeco explicó que esto sucede debido a que algunas plataformas siguen actualizando en segundo plano y realizando descargas de archivos; esto lleva al consumo del internet del mismo plan, consumiendo más datos de los necesarios.

¿QUÉ RECOMIENDA PROFECO PARA EVITAR EL CONSUMO DE DATOS?

La dependencia ha señalado que para evitar que el consumo de datos sea superior, los consumidores deberán de desactivar sus datos móviles, aunque se encuentren conectados a una red WiFi deficiente. Esto debido a que, si se tiene la opción activada, el dispositivo seguirá utilizando el internet del plan.

La Profeco también señaló que se recomienda cerrar las aplicaciones que ya no se encuentren en eso, esto ayudará a que el dispositivo no consuma más datos móviles del plan; así también se evitará la descarga de archivos y actualizaciones que no se desean.