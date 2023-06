¿Por qué el SAT gira órdenes de aprehensión a este tipo de contribuyentes? Conoce las razones

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de enviar a la cárcel a aquellos contribuyentes que omitan el pago de impuestos de los ejercicios fiscales.

El delito de defraudación fiscal equiparable es uno de los motivos más graves para girar una orden de aprehensión. Este tipo de infracción, tiene como consecuencia la cárcel, tras un proceso en los tribunales mexicanos, por presentar deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a la ley.

¿POR QUÉ PUEDE ENVIAR EL SAT A LA CÁRCEL A UN CONTRIBUYENTE?

Existen varios motivos por los cuales el SAT puede enviar a prisión a un contribuyente.

-Un contribuyente que omitió solicitar su inscripción a la de un tercero ante el Registro Federal de Contribuyentes por más de un año, así como el proporcionar datos, avisos e informes reales.

-Usar intencionalmente más de una clave de RFC o cambiar su residencia o bien, desaparecer del lugar donde tenga registrado su domicilio fiscal y que no presente el aviso del cambio de residencia.

-Suplantar la identidad de un contribuyente por cualquier medio físico, electrónico, óptico, magnético, documental y de cualquier otra clase de tecnología que se utilice para autorizar la suplantación de identidad.

-Inducir para que una persona física se inscriba al Registro Federal de Contribuyentes, para utilizar sus datos de manera indebida.

El SAT puede sancionar a un contribuyente por no hacer su declaración anual, con prisión de tres meses a dos años cuando el monto de lo defraudado no exceda de un millón 932 mil 330 pesos y con cárcel de dos a cinco años, cuando el monto exceda de un millón 932 mil 330 pesos, pero no de 2 millones 898 mil 490 pesos.