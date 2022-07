¿Por qué a mí?: Torturan y queman a niña en albergue de Jalisco

La menor dijo a su madre que el pasado 22 de julio una empleada llamada Estrella o Lizeth la agredió cuando presentó un ataque de ansiedad.

"¿Por qué me hicieron esto a mí?, me echaron alcohol y me dieron un chicharrazo", dijo la menor a su mamá.

Al enterarse del caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), notificó a las autoridades correspondientes para que investiguen el caso.

Erika Córdova, directora de Quejas de la CEDHJ informó que de acuerdo a lo narrado por la madre de la víctima, personal del albergue, supuestamente tratando de controlarla durante una fuerte crisis, la roció con alcohol y luego le aplicaron descargas eléctricas con una máquina, lo que le provocó lesiones.

"Esas chispas fueron las que provocaron el daño de quemaduras, estamos hablando de tortura, indudablemente", refirió Córdova.

La niña presenta quemaduras en los brazos, pecho y abdomen, por lo que es atendida en el Centro Médico de Occidente.

"Yo lo que quiero es justicia y que todas las personas involucradas, porque no solo fue una, ni dos, sino varias, que les den su merecido legalmente. Yo pido apoyo de un abogado", dijo la madre de la menor.

El Ayuntamiento aseguró que ninguna dependencia reportó el caso, sin embargo, investigarán al respecto.