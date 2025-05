Por este motivo, viernes 9 y domingo 11 de mayo no hay sorteos de la Lotería Nacional

¿Quién no quisiera sacarse el premio "gordo" de la Lotería Nacional? Y cómo no, si un dinerito o dinerote no le cae nada mal a nadie, por lo que comprar boletos para sus sorteos es una esperanza para los mexicanos.

Ahora bien, la Lotería Nacional es una empresa del Estado mexicano que tiene como misión generar recursos para ayudar con las prioridades nacionales de educación y salud, a través de sorteos.

En cuanto a la periodicidad de sorteos, esta tiene un calendario a través del cual establece las fechas en las que habrá actividad, y generalmente se hace los martes y viernes, y los tradicionales sorteo Zodiaco todos los domingos.

¿POR QUÉ NO HAY SORTEO DE LA LOTERÍA NACIONAL ESTE VIERNES Y DOMINGO?

Por otra parte, también tiene sorteos especiales, como el de Navidad, de Año Nuevo, entre otros, por lo que en días previos o posteriores llega a suspender todos los sorteos, para enfocarse en el especial o magno.

Tal es el caso del Sorteo Magno del Día de las Madres, por lo que los del viernes 9 de mayo y del Zodiaco del domingo 11 de mayo no habrá sorteo.

PREMIO DE LA LOTERÍA NACIONAL POR EL DÍA DE LAS MADRES

Así las cosas, pues no se quede con las ganas y si tiene la esperanza de comprar su serie o su cachito, ¡apúrese!, que aún debe haber.

En esta ocasión, el Sorteo Magno 388 de la Lotería Nacional se realizará este sábado 10 de mayo, Día de las Madres, a las 20:00 horas, con un Premio Mayor o "gordo" de 78 millones de pesos, los cuales se repartirán en tres series.

¡Ánimo y mucha suerte!