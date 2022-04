Padre de Debanhi afirma que cuerpo hallado es el de su hija

Escobar señaló que se equivocó por confiar en las investigaciones oficiales y declaró sentirse usado por la Fiscalía General de Justicia de Nueva León, ya que asegura que "no hizo su trabajo" para localizar con vida a la joven.

"Mi hija está muerta, y no sé qué hacer, no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué, creía en la Fiscalía, repito en la Fiscalía, nunca me pasaron los tomos, yo les pedía copias que es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder",

Además, exigió que se esclarezca el verdadero motivo por el que Debanhi desapareció.

"No hicieron su trabajo, exijo justicia en ese aspecto y que se aclare por qué desaparecido Debanhi, no nos informaron donde siempre nos traían para todos lados".

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó que el cuerpo fue hallado en una cisterna a 4 metros de profundidad; los empleados del motel fueron quienes alertaron a las autoridades del olor fétido.

Mencionó que luego de hablar con el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, se indicó que el cuerpo ya fue retirado de la cisterna y llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) para hacer la necropsia y poder comprobar genéticamente que se trata de Debanhi.

"Había un crucifijo que coincide con el que traía, así como la ropa que se dio a conocer en el último momento en que hay alguna imagen gráfica de la propia Debanhi".