Muerte de Yolanda Martínez apunta que fue un suicidio: Fiscalía

La teoría de que se trataba de un feminicidio quedó descartada, debido a que la línea de investigación apunta que se quitó al vida.

"Los indicios hacen suponer que la línea de investigación hablan de que probablemente se trata de un estado depresivo con idea suicidas, debido a que Yolanda lo expresaba así con sus familiares cercanos".

Además, expresaron que el cadáver de la fémina no tenía signos de violencia, aunque no hay un dictamen final sobre su deceso.

Indicaron que no hay indicios de violencia en el cuerpo de Yolanda, además en la zona no encontraron actividad humana en el lugar donde se encontró el cuerpo de Yolanda Martínez, en los objetos que se localizaron había un vaso de unicel con un mensaje que decía:" "Te amo negrito, ya me voy, llámame". Se mencionó que se van analizar esos mensajes que fueron escritos por Yolanda Martínez.