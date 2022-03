Mejora joven con derrame cerebral agredido tras riña en Querétaro

El joven, conocido como "El Razor", fue intubado debido al derrame cerebral que sufrió tras recibir varios golpes en la cabeza; sus imágenes dieron la vuelta al mundo, donde se le apreciaba tendido en el piso, inmóvil y casi desnudo, y gracias a un tatuaje del escudo del Atlas que lleva en el pecho fue identificado.

Las primeras declaraciones aseguraban que Esteban había fallecido por la brutalidad con que fue golpeado; sin embargo, 12 horas después se confirmó que aún seguía con vida.

Debido a su estado de gravedad los gastos de su tratamiento han sido de gran magnitud, por lo que sus familiares y amigos solicitaron ayuda económica a través de redes sociales; la solicitud ha tenido buena respuesta y la madre de "El Razor", se encuentra agradecida con la sociedad, ya que también ha recibido apoyo emocional.

"De verdad me siento muy agradecida con toda la gente que me ha mandado mensaje para mi hijo y lo ha apoyado. Los doctores están al cien con él y me lo están cuidando y sé que él se va a levantar", manifestó.

Asimismo, el doctor Rafael Santana, director del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde", aseguró que apenas Esteban sea extubado y en mejores condiciones, será trasladado a ese nosocomio.

Debido a que los gastos para las terapias de recuperación de Esteban son bastante elevados, su familia sigue recaudando fondos, solicitando el apoyo de los mexicanos, y a quien desee apoyar pueden donar a la cuenta BBVA 4152 3135 6893 3175 a nombre de María Guadalupe Martínez López.