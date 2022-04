Manteniendo las relaciones a distancia

Es por eso que a lo largo de nuestras vidas buscamos personas para compartir momentos y experiencias ya que de ahí surgen las parejas y las relaciones sentimentales. El tipo de relación a distancia no es la más ideal que podemos encontrar, además de cómo es vista por familiares y amigos es posible que nos desanimen diciéndonos que no va a funcionar justamente porque más que cualquier tipo de relación humana la romántica tiene mucho tacto y contacto físico haciéndonos sentir solos y tristes si la persona que queremos no se encuentra cerca a nosotros.Es por ello que en ocasiones caemos en la tentación de contratar servicios de acompañantes en portales como Simple Escorts Argentina , Skokka o Mundosex.

Gracias a la tecnología cada vez es más fácil tener una relación a distancia, puedes chatear por largas horas, utilizar servicios de llamada gratuita, mandarse fotos, incluso tener algo de intimidad con tu pareja y hacer una videollamada. Todo lo puedes hacer desde la infinidad de aplicaciones creadas para este propósito y que hasta hace poco eran impensables como Whatsapp, Skype, Facebook u otras.

En las relaciones a distancia hay muchos factores que influyen como por ejemplo las causas y los motivos por los que estarán alejados. Tiene mucho sentimiento si la lejanía ha sido impuesta, elegida o se han conocido de esta manera. También influye el tiempo de relación y calidad que hayan experimentado juntos, ya que el tiempo de calidad es un significado de la unión.

Una de las ventajas de las relaciones a distancia es que en el momento en que te ves con tu pareja todos los detalles se convierten en algo único, como cogerse de la mano, besarse, tener relaciones sexuales, compartir tiempo juntos y todas las cosas que comúnmente se hacen en pareja. A continuación te presentamos algunos consejos para que puedas llevar mejor una relación a distancia:

Valorar los vínculos

Las separaciones de este tipo suelen ser pruebas para la unión en pareja. Te recomendamos que desde el principio te plantees ciertas preguntas para que no termines sorprendido, ¿Cómo es tu relación? ¿Eres feliz y estás cómodo con ella/él? ¿Cómo es la comunicación entre ustedes? ¿Se apoyan mutuamente? Así mismo debes pensar en que le haces sentir a ella/él, y que esperan cada uno de la relación a corto y largo plazo, no es lo mismo separarse por días de vacaciones familiares, a meses o años, por temas de trabajo u oportunidades que requieran un cambio de ciudad o de país. Lo que importa realmente es la actitud y la motivación para seguir en pie, por eso, evaluar la relación es importante para seguir como pareja.

Acepta los cambios y busca lo positivo en ellos

Las relaciones las podemos definir como algo vivo, metafóricamente, se transforman conforme a los momentos y el crecimiento personal de las dos partes. Es fundamental trabajar para generar cambios positivos en la relación. No trates de realizar las cosas como normalmente las hacías, busca nuevos métodos para que funcione. Se deben sentar nuevas bases para que la nueva relación funcione y se adapte a la situación por la que están pasando. En este caso la comunicación es clave así que habla de forma libre, clara y abierta sobre esta nueva fase para saber las cosas que están permitidas y las que no. Evitarás malentendidos o disgustos.

Al crear nuevas reglas sabrás cómo actuar y evitar discusiones e inconvenientes con tu pareja. Es crucial recordar los aspectos que los unen para mantenerse fuerte, trabajar en la comprensión, empatía, confianza y fidelidad es indispensable, son los valores los que mantienen las relaciones.

Relájate, confía y disfruta

Cuando hablamos de confiar no significa saberlo todo del otro. Tienes que darte cuenta de que si tu pareja sigue prefiriendo estar contigo a pesar de la distancia y no estar con otra persona es porque en realidad valora lo que tienen. Si mientras estaban juntos te mostró que era fiel y te respetaba no es un motivo para preocuparse, sin darle tantas vueltas al asunto, confía y dale libertad. No trates de mantener a esa persona atada todo el tiempo, no es necesario controlarlo todo, solo terminarás sufriendo y molestando a tu pareja como si tuviera vigilancia todo el tiempo, haciendo pensar que no confías en él/ella.

No pierdas la intimidad en pareja

El sexo en pareja es un vínculo que va más allá de lo físico, a diferencia de las prácticas sexuales, en donde lo primordial es la búsqueda del placer y se pueden practicar con parejas ocasionales. Por otra parte, las relaciones sexuales en pareja incluyen la intimidad, confianza, amor, bienestar, entre muchos otros aspectos importantes para que las relaciones sean sanas. Es por eso que independientemente de la distancia es importante no perder la conexión y buscar alternativas como las videollamadas o el chat erótico, prácticas cada vez más comunes entre la sociedad actual.