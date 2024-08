Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, es detenido en la Ciudad de México

La noche de este miércoles 14 de agosto, personal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se presentó en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma para detener al exgobernador Chihuahua, Javier Corral, quien se encuentra acusado de actos de corrupción durante su Gobierno que fue 2016 a 2021.

Fuentes gubernamentales señalan que el panista fue detenido, pero se encuentra aún en la Ciudad de México mientras que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua resuelve con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la situación porque se analiza que el operativo debió realizarse en un acto de colaboración con autoridades capitalinas.

El fiscal de la #CDMX, Ulises Lara, rescató al ex gobernador, #JavierCorral, y se lo llevó en su propia camioneta, luego de que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se presentara en un restaurante con una orden de aprehensión en su contra. pic.twitter.com/Hmfk5K4Z8X — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 15, 2024

PANORAMA

La Fiscalía Anticorrupción del Estado Chihuahua es independiente de la Fiscalía General de Justicia de esa entidad, por esa razón es que las acciones para su detención no las realizó la Policía Ministerial.

Corral Jurado está acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, ya que presuntamente no declaró un terreno de 15 hectáreas valuado en 4 millones de pesos que se localiza en el ejido Nombre de Dios.

Además, tiene un adeudo fiscal de 60 mil pesos por impuesto predial.

FISCALÍA DE CDMX DECIDE NO COLABORAR

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que decidió no colaborar en la detención del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, por su presunta participación en el delito de peculado.

El recibimiento del oficio de colaboración para que personal de la Fiscalía Anticorrupción de aquella entidad "no significa que se acepte, debe revisarse a fondo, para determinar si procede o no, y se consideró que no", señaló.

Autoridades de la dependencia afirmaron que su detención hubiera sido ilegal, porque "no puede personal de otras entidades ejecutar órdenes de aprehensión sin conocimiento y aceptación de la Fiscalía capitalina".

ES RESCATADO

A través de un video se muestra como el fiscal de la Ciudad de México rescató al exgobernador y se lo llevó en su propia camioneta, luego de que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se presentara en un restaurante con una orden de aprehensión en su contra.

El fiscal de la #CDMX, Ulises Lara, rescató al ex gobernador, #JavierCorral, y se lo llevó en su propia camioneta, luego de que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se presentara en un restaurante con una orden de aprehensión en su contra. pic.twitter.com/Hmfk5K4Z8X — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 15, 2024