Inician proceso contra dueño de motel; taxista declararía

Los delitos que le imputan son falsedad de declaraciones y obstrucción a una investigación de feminicidio.

Luis Enrique Orozco Suárez, vicefiscal del Ministerio Público, dijo que a la fecha han recabado 50 videograbaciones, 100 declaraciones de involucrados en la investigación, la cual consta de seis tomos con seis mil fojas.

En cuanto a la negativa del personal del motel, que se localiza en la carretera que va a Nuevo Laredo, quienes aseguraron que sus cámaras no grababan, solo monitoreaban, el Ministerio Público aseguró el sistema de grabación BDR.

"Al verificarse qué previo a lo afirmado, no monitoreaban, sino que efectivamente y videogrababan, el Ministerio Público decidió dar vista a otro homólogo para que esté ordenara el inicio de una investigación por falsear información en entrevista rendidas ante un agente de la autoridad, y por obstruir probablemente una investigación como en este caso lo era, la investigación y búsqueda y paradero de Debanhi", indicó Orozco Suárez.

Sin embargo, dijo que al momento no hay personas detenidas que laboraran en el inmueble.

Asimismo, peritos de la Fiscalía neoleonesa realizó una reconstrucción nocturna de hechos en el Nueva Castilla, en presencia de Mario Escobar Salazar y Dolores Bazaldúa, padres de Debanhi.

TAXISTA, DISPUESTO A DECLARAR Y SOMETERSE AL POLÍGRAFO

En cuanto Juan David Cuéllar, taxista al que en redes se le calificó de insensible ante debido a que sólo se limitó a tomar la célebre y triste foto de la joven en la carretera, y que fue acusad por el papá de Debanhi de haber acosado a su hija y detonar desaparición, en una entrevista dijo que está dispuesto a declarar ya someterse al polígrafo.

Expuso cómo las amigas de Debanhi le pidieron el servicio, quienes lo llamaron "contacto de confianza", y que fueron ellas quienes pidieron el taxi para recoger a la joven a las tres de la mañana; sin embargo, al final "mandaron sola a Debanhi", y ellas se fueron en otro carro con otras personas.

Asegura que él fue quien las llevó a la fiesta a través de la aplicación, pese a que anteriormente se había dijo que el viaje no fue registrado en la plataforma.

Asimismo, afirma que después de dejarlas en la fiesta, le pidieron su número de celular para que volviera por ellas, pero al final solo subieron a la jovencita.

"Me menciona que si les puedo facilitar mi número para regresarlas y yo les digo (que) siempre y cuando yo anduviera cerca de donde fue la fiesta... me mandan un mensaje de WahtsApp donde me dice que si puedo pasar por ellas... tardé de 10 a 15 minutos en llegar por ellas y suben a Debhani. Debanhi me dice que avance mientras las amigas me están hablando, al momento de que yo empiezo mi recorrido me dicen que me espere... (ellas) pasan en otro carro", narró el taxista.