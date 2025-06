Herpes Zóster "Culebrilla": ¿Qué personas pueden desarrollar esta dolorosa afección?

El herpes zóster, también conocido como "Culebrilla", es una infección provocada por el mismo virus que causa la varicela, denominado varicela-zóster.

Esta enfermedad afecta principalmente a adultos y se estima que aproximadamente el 20 por ciento de la población la experimentará a lo largo de su vida. Aunque no se trata de una enfermedad contagiosa de persona a persona, es importante comprender los factores que pueden propiciar su aparición y quiénes son más vulnerables.

El herpes zóster puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, aunque comúnmente se presenta como una franja de ampollas que afecta un lado del torso, ya sea izquierdo o derecho.

¿CÓMO SE CONTAGIA Y QUIÉNES PUEDEN CONTAGIARSE?

El virus que causa el herpes zóster se encuentra latente en el organismo de las personas que tuvieron varicela en su niñez, mismo que permanece en el cuerpo, inactivo en el sistema nervioso, y no suele causar problemas durante muchos años.

Sin embargo, si el sistema inmunológico se debilita, como ocurre con enfermedades como el VIH, diabetes, cáncer o tras ciertos tratamientos médicos, el virus puede reactivarse, lo que da lugar al herpes zóster.

Aunque el herpes zóster no se contagia de persona a persona, quienes nunca han tenido varicela o no han sido vacunadas contra ella pueden desarrollar la enfermedad si entran en contacto con las ampollas dolorosas de una persona con herpes zóster. Lo que se traduce a que no se contagia propiamente como herpes zóster, sino como varicela.

SÍNTOMAS COMUNES DEL HERPES ZÓSTER

Los síntomas del herpes zóster incluyen:

Malestar general

Fiebre

Trastornos gastrointestinales

Dolor de cabeza

Vesículas dolorosas a lo largo de un nervio, especialmente en el tórax o la zona lumbar

Neuralgia, un dolor intenso y persistente en el nervio afectado

El dolor, que generalmente es el síntoma más prominente, puede ser severo y persistente, incluso después de que las vesículas hayan desaparecido, un fenómeno conocido como neuralgia postherpética.

TRATAMIENTO DEL HERPES ZÓSTER

No existe una cura definitiva para el herpes zóster, pero el tratamiento se centra en medicamentos antivirales que ayudan a reducir la duración del brote y la intensidad del dolor. También se administran medicamentos para aliviar los síntomas y prevenir complicaciones, como la neuralgia postherpética.

Es fundamental que las personas con condiciones que debilitan el sistema inmunológico tomen precauciones adicionales y consulten con su médico ante cualquier signo o síntoma relacionado con el herpes zóster.

Aunque el herpes zóster no se transmite directamente de persona a persona, su aparición puede ser más común en individuos con sistemas inmunológicos comprometidos. La prevención y el tratamiento adecuado son esenciales para reducir el impacto de esta dolorosa afección.