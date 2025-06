Gobierno de México seguirá su lucha legal contra distribuidores de armas en EU, afirma Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó este viernes su desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que bloqueó la demanda presentada por el gobierno mexicano contra fabricantes de armas estadounidenses.

El máximo tribunal estadounidense argumentó que no existe una relación directa entre la producción de armas y su tráfico ilegal hacia México. Durante la conferencia matutina de este viernes, Sheinbaum rechazó esta postura:

"El argumento de la Corte Suprema de Estados Unidos es que no encuentran relación entre la fabricación de armas y el paso de armas de Estados Unidos a México", señaló. "Y la Corte dice que no hay relación entre quien fabrica y las armas que pasan a México, cosa que nosotros no estamos de acuerdo".

La presidenta recordó que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció en enero que el 75 por ciento de las armas incautadas en territorio mexicano provienen ilegalmente del país vecino, lo cual dijo contradice el fallo del tribunal.

Pese al revés legal, Sheinbaum subrayó que aún queda pendiente otra demanda, esta vez dirigida a las distribuidoras y vendedoras de armas, radicada en Tucson, Arizona.

"Queda otra demanda pendiente, esta era contra las productoras de armas, queda otra demanda que es a las distribuidoras y a las que venden las armas", detalló.

Asimismo, añadió que el gobierno de México seguirá trabajando con el equipo legal que asesora el caso y continuará el diálogo con las autoridades estadounidenses.

La mandataria destacó que, por primera vez, el gobierno estadounidense ha mostrado disposición para colaborar en el combate al tráfico de armas hacia México. Citó como ejemplo las declaraciones del embajador Ronald Johnson, quien reafirmó el interés del gobierno de Donald Trump por atender este tema de manera conjunta.

Sheinbaum insistió en la necesidad de que el Poder Judicial de EE.UU. considere la información que México sigue aportando, y reiteró que la cooperación bilateral debe incluir no solo el combate al tráfico de drogas, sino también el de armas.

"Vamos a seguir insistiendo. Hemos ido escuchando que hay receptividad de que no solo se trata de que no haya paso de estupefacientes desde México, sino también de armas desde Estados Unidos a México. Y ahí ha habido receptividad", afirmó.

En respuesta a una pregunta sobre el control de armas, la presidenta explicó que la Fiscalía General de la República mantiene un registro detallado de cada arma incautada, incluyendo número de serie, origen y vinculación con actividades delictivas.

Finalmente, reiteró que el gobierno mexicano no dará marcha atrás en su intento por frenar el tráfico ilegal de armas, y continuará impulsando acciones legales y diplomáticas para proteger la seguridad del país.