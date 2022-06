Fue invitada a festejar y cae del piso 13

PUBLICIDAD

Lourdes, la mamá de Brenda, recibió una llamada aquel día casi a la media noche, en la que le informaron que su hija presuntamente cayó del piso 13 del inmueble localizado en la avenida Lomas Verdes, sitio al que había acudido a celebrar su logro académico.

Han pasado 20 días y "no tenemos adelantos de la averiguación, no comprendemos si hay detenidos", frente a la inexplicable muerte de Brenda, una mujer joven de excelencia, "ella era feliz, estaba cumpliendo su sueño de ser doctor y amaba la vida", señalaron familiares, quienes piden justicia para que este no sea un feminicidio más sin solucionar.

Además, denunció que no hay adelantos en la investigación cuya muerte es "extraña", nadie cae de una torre tan grande por accidente, manifestó . Al respecto, la mamá de la víctima solicitó una explicación de lo sucedido a las autoridades.

Y es que según ella, actuaron con deficiencia, "malos tratos" y despotismo. La familia de la ahora occisa mencionó a los medios locales que el MP de Naucalpan tardó en integrar la carpeta de investigación, impidiendo ingreso a esa información. Brenda Trinidad estaba a 15 días de su graduación. Es más, ha sido una alumna de excelencia, activista por los derechos LGBT+, feminista y protectora de los animales.