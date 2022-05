Fiscalía no hizo prueba toxicológica a Debanhi por esta razón

Griselda Núñez Espinoza, la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, expuso que el cadáver de la joven de 18 años no reunía con las condiciones para practicarle pruebas toxicológicas.

PUBLICIDAD

Según explicó, esos exámenes eran considerados importantes para el caso, pues al contar con ellas se determinaría en sangre si Debanhi había consumido alguna sustancia.

El tema fue puesto en la mesa del caso de la estudiante de Derecho, ya que, de acuerdo con Núñez Espinoza los órganos no estaban en condiciones de extraerle sangre, ya que no había, por lo que no se pudieron realizar las pruebas, explicó.

"Por las características del cuerpo (sumergido), no se encontraba sangre suficiente, no había sangre para poder realizar este tipo de pruebas".

Por otra parte, la Fiscalía señaló que respecto al joven con el que peleó la joven de 18 años afuera de la fiesta, ya se entrevistó, pero se le volvió a citar para que compareciera de nuevo.

La Fiscalía neoleonesa señaló que todavía carece de elementos para determinar si a Debanhi se le asesinó o si falleció accidentalmente.