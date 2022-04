Estos son los estrenos que tiene Netflix para mayo 2022

En cintas, Netflix incorporará a su catálogo este mayo 2022 la película mexicana ´Cuarentones´, la cual está interpretada por Adal Ramones y Erick Elias. Cuarentones. (Courtesy of Netflix / Courtesy of Netflix) Para los pequeños en el hogar, Netflix estrenará las series ´Un líder en pañales: De vuelta en la cuna´, así como ´My Little Pony: Deja tu marca´, entre otras. Mientras tanto que para los amantes de anime, al fin tendremos nuevos episodios de ´One Piece´. Y para los documentales, Netflix trae el estreno de ´Animales bebés´ y ´Accidente nuclear.

PUBLICIDAD

Aquí a lista completa de todo el contenido nuevo en Netflix que tendrás la posibilidad de gozar desde el próximo 1 de mayo de 2022:

Series Netflix mayo 2022

El marginal: Temporada 5 - 4/5/2022 The Circle: EE. UU. - Temporada 4 - 4/5/2022 - (Episodios semanales) El Pentavirato - 5/5/2022 Bienvenidos a Edén - 6/5/2022 El sonido de la magia - 6/5/2022 42 días en la oscuridad - 11/5/2022 Bling Empire - 13/5/2022 El abogado del Lincoln - 13/5/2022 Amor en el espectro: EE. UU. - 18/5/2022 ¿Quién mató a Sara?: Temporada 3 - 18/5/2022 Insiders: Temporada 2 - 19/5/2022 Love, Death & Robots - 20/5/2022

Documentales Netflix 2022 Accidente nuclear - 4/5/2022 Animales bebés - 5/5/2022 Ciberinfierno: La investigación que destapó el horror - 18/5/2022 El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas - 19/5/2022



Peliculas Netflix mayo 2022 Cuarentones - 4/5/2022 Marmaduke - 6/5/2022 Incompatibles 2 - 6/5/2022 El arma del engaño - 11/5/2022 El año de mi graduación - 13/5/2022 Instinto peligroso - 18/5/2022 The Perfect Family - 18/5/2022 Un maridaje perfecto - 19/5/2022 A la mierda el amor... otra vez - 20/5/2022 Que tengas buen viaje - 23/5/2022