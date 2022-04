Detienen a dos sujetos por vender tacos de perro

Según con los pobladores del área, ya hace 10 años comenzaron a ver a dos hombres, con botas y mandil de carnicero que entraban y salían de aquel sitio, el cual además fungía como criadero, y que aseguraban dedicarse a la comercialización de tacos en la Ciudad de México.

Los residentes comenzaron a sospechar de aquel sitio al percibir de la gran cantidad de perros que había ahí y los que reportaban como desaparecidos en la colonia.

"No nos hicieron caso, nos mandaron a la Fiscalía de Tlalnepantla, nos mencionaron que no, que ahí es federal, que no se puede hacer nada, que fuéramos a Protección Civil, vinieron y no dijeron nada", afirmó Fernanda, una vecina del sitio.

Ha sido hasta que ciertos vecinos se unieron y acordaron bloquear la vía López Portillo, el pasado 19 de abril, para llamar la atención.

Debido a esa acción, la Fiscalía Regional por fin acudió al número 3 de la calle Sostenes Rocha. El domicilio, dividido en dos patios con tres cuartos cada uno, estaba lleno de basura, ropa regada, muebles, costales, tambos y láminas de asbesto.

Tras ver de las condiciones insalubres en que tenían a los perros y los hallazgos que hicieron, como descubrir huesos de canes y botes de ácido muriático, los agentes detuvieron a ambos hombres, señalados como Julio César "N" y Jorge "N".

Casi 40 perros había en el predio; cinco fueron rescatados por la fundación Mundo Patitas, que secundó a los pobladores en entregarles la custodia del resto de los canes.

Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Cuautitlán Izcalli, donde afrontan los delitos de allanamiento de morada, violencia animal y salubridad.