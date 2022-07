Denuncia madre acoso: "este viejo venía tomándole fotos a mi niña"

En una publicación realizada por medio de su cuenta personal de Facebook, hizo la denuncia que gracias a otra persona que iba en el transporte se dio cuenta de lo que estaba pasando, por ese motivo fue enfrentado.

Claro Monsivais, es la madre de afectada, afirmó que los hechos se registraron el fin de semana en uno de los vagones del Metro regiomontano.

"Este viejo venía tomándole fotos a mi niña en el Metro, me di cuenta por qué un muchacho que estaba parado a lado de él con su hijo lo vio tomándolas".

"Me preguntó que si venía con el viejo este, a lo cual contesté que no: me levanté inmediatamente para pedirle el teléfono y cuestionarlo de por qué estaba tomando fotos a mi hija", contó la madre de la niña.

Sujeto niega los hechos

Según con la publicación de la madre afectada, dijo que gracias a otros usuarios logró confrontar al presunto culpable, lograron retenerlo un momento y pudieron quitarle el celular.

"El tipo se puso nervioso y lo negó pero el muchacho lo cuestiono le dijo yo te vi y le quitaron el teléfono...... yo estaba que morían del coraje y la importancia de que pasen este tipo de cosas ,,,,, me quedé pasmada pensando que hacia".

"Los niños no entendían que pasaba. ...todo fue tan rápido. del coraje creó que me reventó la presión ....... El viejo este se bajo del metro cuestionado".

Para finalizar, dijo que pudo tomarle algunas fotos para mostrar al agresor, el hombre vestía de player azul y cargaba una mochila negra.