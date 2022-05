Deisy revela el motivo por el que atacó y mató a una de sus hijas

Sin embargo, no se conocía el motivo por el cual Deisy Yadira, de 30 años de edad, atentó contra las menores Briana Sophia, de un año, e hirió gravemente a Alessandra Nicole, de 4; sin embargo, este día, la mujer por fin habló.

Aunque en un inicio se dijo que la fémina, que laboraba como maestra de preescolar, sufría de una depresión y de la separación del padre de las niñas, el motivo ella misma lo dijo y lo contó María Elena Gauna, de 77 años y bisabuela de las pequeñas.

El terrible incidente se registró cerca de las 9:30 horas del viernes 6 de mayo, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León.

María Elena continúa con su relato y señala que el día del crimen, estaba acostada en casa y escuchó que la pequeñita Braian Sophia lloraba mucho y de pronto el silencio imperó en la vivienda.

Inquieta, se levantó en su silla de ruedas y se dirigió a la habitación; en ese momento se topó con Deisy, quien estaba De pie, inmóvil y con la mirada fija en la nada.

"Ya no se escucharon sus llantos y en eso me levanto a lavarme la cara y ahí es cuando veo a mi nieta Deisy parada en la puerta, toda seria. Le pregunté dónde estaban mis bisnietas y ella solamente se quedó callada. Luego me dijo: 'Ya las maté abuela'", respondió Deisy.

"Entré en pánico y le pregunté: '¿Por qué lo hiciste?', y ella me contestó: 'El diablo me dijo que hiciera eso'", agrega.

Luego, como pudo, la anciana entró a la habitación y se encontró con la espantosa escena: en la cama yacían los cuerpos de las niñas cubiertas de sangre.

Aunque Deisy Yadira ya fue vinculada a proceso, permaneció sin dar una explicación real de lo sucedido.