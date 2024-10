Claudia Sheinbaum rinde protesta como presidenta de México

Este 1 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo rindió protesta como presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Por: Ofelia Fierros

Este 1 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo rindió protesta como presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

La militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) enfrentó complicaciones para llegar al Congreso debido a la aglomeración de cientos de simpatizantes en las cercanías de su hogar. A pesar del leve retraso, recibió la banda presidencial, elaborada a medida por militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con este acto, ella y su gabinete comienzan sus funciones hasta el año 2030.

Acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba, Claudia Sheinbaum Pardo arribó al Congreso de la Unión a las 11:25 horas. La morenista se convirtió hoy en la primera mujer en gobernar México y fue recibida por una comitiva de diputadas y senadoras

En el pleno del Congreso de la Unión, recibió la banda presidencial de manos de Ifigenia Martínez.

"Honorable Congreso de la Unión, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bienmj y prosperidad de la unión y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande", protestó la nueva presidenta.

Tras ello y ser investida con la banda presidencial, se da pie a dar agradecimientos a la ciudadanía y a los demás involucrados en este evento que ahora es histórico en México. La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y además exalcaldesa de Tlalpan, pronunció su primer discurso como jefa del Ejecutivo Federal.

.