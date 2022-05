Asesinan a niño y una mujer que pidió ayuda por violencia

La madrugada de este viernes, fueron halladas sin vida al interior de una casa en la colonia Villas del Molino de Tepic, tres personas: una dama, un hombre joven y un infante; resulta que la dama, identificada como Jetcibe Razura Cortez, de 26 años quien ya había denunciado maltrato de su expareja, sin embargo las autoridades no intercedieron.

El lamentable suceso se conoció una vez que vecinos avisaron a los servicios de emergencia que al interior de una casa salía humo, al llegar los uniformados, se encontraron con el cuerpo semicalcinado de la mujer, que además presentaba heridas de arma blanca; mientras que en otro lugar, el cuerpo identificado Pablo, amigo de Jetcibe se localizó ensangrentado.

Infante se habría asfixiado con el humo

Joshua, de 6 años, ha sido encontrado muerto en una habitación y los primeros reportes apuntan a que se debe a que falleció asfixiado por inhalación de humo.

En las redes sociales familiares de Jetcibe, retomaron algunas publicaciones que ella había hecho, en el 2020 denunció ante las Fiscalía General del Estado sobre acoso sexual, pero no obtuvo respuesta favorable, debido que no procedía porque no había lesiones.

Las autoridades dieron a conocer que hace algunos dúas el presunto agresor recibió una orden de restricción y habían llegado a un acuerdo con la ahora occisa.

No obstante, van a ser las autoridades quienes den a conocer detalles sobre el triple homicidio, debido a que hay variantes de parientes que indican que recientemente el viable atacante recibió una orden de restricción y presuntamente alcanzó un pacto con la víctima.