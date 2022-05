Asesinan a mujer y a su hijo; la joven había pedido ayuda

Una de las víctimas fue identificada como Jetcibe Razura, de 26 años, quien desde 2019 había denunciado a su expareja por violencia familiar, pero las autoridades hicieron caso omiso.

Fue en un domicilio de la colonia Villas de Molino a donde los cuerpos de emergencia arribaron al recibir el reporte de los vecinos, al percatarse que de la casa salía humo.

Al principio se pensó que era un incendio accidental, pero al llegar los Bomberos, encontraron los cuerpos de la joven, así como el de su hijo y el de su novio.

Al entrar a la casa encontraron el cadáver ensangrentado de Pablo, novio de la joven; Jetcibe presentaba heridas de arma blanca, y el pequeño de 6 años estaba en una de las recámaras, donde presumiblemente falleció por inhalación de humo.

JETCIBE YA HABÍA DENUNCIADO

Jetcibe ya había denunciado a su exesposo Abraham "N", en 2019, por acoso, robo y violencia física y psicológica; sin embargo, la Fiscalía del Estado habría desestimado el caso alegando que no presentaba daño físico.

De nueva cuenta, el hombre la golpeó seis meses después y la Fiscalía tampoco actuó.

La joven decidió denunciar a través de sus redes sociales, donde compartió unas fotografías en las que aparecía con collarín. "Yo sí me salvé, pero no todas lo hacemos. Y todo por un idi0ta celoso que casi me m4ta", escribió junto a la imagen.

La Fiscalía General de Nayarit informó que trabaja en las investigaciones para dar con el responsable de los hechos, y que no permitirán que hechos tan aberrantes queden impunes.