AMLO vetaría reforma de préstamos de cobro directo a salarios

"No estoy de acuerdo para nada con dicha reforma, no pienso que deba de embargarse el sueldo de los trabajadores, bajo ni una situación el sueldo es sagrado, es el sustento de la familia el que está en juego, y no se puede usar la nómina, tomar posesión de la nómina del trabajador, ningún banco debería de realizarlo, ni una organización financiera y el gobierno no debería prestarse a eso.

No concuerdo con dicha idea", indicó López Obrador. "Afortunadamente, aún no se aprobó o se aprobó al Senado y pasó a la Cámara de Diputados y se rechazó, y regresa al Senado, ojalá y los senadores la examinen bien.

Los legisladores, muchas de las veces era la costumbre, no se leían bien las iniciativas. Algunos podían pensar que es algo en beneficio de los trabajadores, no pienso que nadie consciente, un legislador apruebe eso, pienso que no se profundizó en el asunto.

Afortunadamente, hay tiempo para que se revise bien dicha idea". "¿Sería vetada?", se le preguntó. "Si se aprobara, sí, si se aprobara, sí", contestó. Entre reclamos a causa de la oposición, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta para regular los créditos de nómina que, entre otras cosas, prevé que el pago de los préstamos brindados se cobrarán de manera directa al jefe "con cargo al sueldo devengado, las percepciones extraordinarias, las indemnizaciones, y los honorarios asimilados" del empleado.

Se aprobó en lo general por 237 votos a favor por Morena, PT y PVEM, 201 sufragios en contra y 18 abstenciones por parte del PRI, PAN, PRD y MC. La iniciativa además prevé que los cobros "no van a poder exceder de la capacidad de pago" de el trabajador acreditada, por lo cual el descuento va a ser por un costo más alto equivalente a 45% del sueldo.