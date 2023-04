AMLO se enferma nuevamente de COVID 19

Fue a través de su Twitter como AMLO dio a conocer la noticia este domingo, día en que visitó Quintana Roo para supervisar varios proyectos, entre ellos El Tren Maya, en compañía de la Gobernadora Mara Lezama.

"Ni modo, amigas y amigos, me contagie de COVI 19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos celebro los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días. Adán Augusto López encabezará las mañaneras. Nos vemos...", publicó a través de su cuenta de Twitter.

Previamente, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, calificó de "falsos rumores", el supuesto desmayo del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su gira de hoy domingo en el estado de Yucatán.

Dio a conocer que el mandatario nacional se encontraba bien, y rechazó problemas en su salud, por lo que la gira continuaría de acuerdo a lo planeado.

Cabe señalar que del 2021 a la fecha, AMLO se ha enfermado en tres ocasiones de COVID 19, una por año.