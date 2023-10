AMLO reacciona a quema de piñata de "Amlito" por parte del Poder Judicial

En la mañanera de este martes 17 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó a la quema de una piñata con su figura durante las protestas que los trabajadores de sindicatos del Poder Judicial encabezaron contra la desaparición de fideicomisos, y cuyas manifestaciones se extendieron a diversos estados.

En la conferencia de prensa matutina AMLO reprochó la quema de esta piñata por parte de los trabajadores, quienes tras las protestas también reprobaron lo ocurrido.

"No le hace que quemen una piñata de "Amlito", no importa, no me importa nada porque este está como cuando insultan. La quema de una piñata, un insulto, y aquí ahorraríamos para darle becas a los niños más pobres", indicó AMLO.

PANORAMA

El día de ayer 16 de octubre los trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron un bloqueo sobre avenida Insurgentes, así como en Periférico y realizaron un paro de labores ante la posible aprobación de un dictamen en la Cámara de Diputados que desaparece 13 de los 14 fideicomisos de este órgano de poder.

Entre las manifestaciones, un grupo de inconformes le prendió fuego a una piñata con la figura del mandatario federal sobre uno de los bloqueos en la alcaldía Benito Juárez, quienes colgaron de un tubo la piñata al grito de "¡AMLO, entiende, el Poder Judicial se defiende!".

CLARIDAD

Ante esta situación AMLO reafirmo que no le importa que quemen una piñata con su imagen, pues aclaró que ellos son libres de protestarse como gusten.

"No es con los trabajadores del Poder Judicial, ellos no van a salir perjudicados, al contrario, serán beneficiados, el tema no es con ellos, se busca quitar privilegios y canonjías a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo. Ya basta de que se beneficien con lo que le pertenece al pueblo", argumentó AMLO.