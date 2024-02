AMLO pide a Biden y Trudeau no caer en campaña sucia; pone condición para ir a Cumbre

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha exigido un trato respetuoso hacia su gobierno por parte de sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, Joe Biden y Justin Trudeau respectivamente, especialmente en temas migratorios y de combate a las drogas.

En conferencia de prensa de este miércoles, AMLO mencionó que, de lo contrario, no participaría en la próxima cumbre de Norteamérica, programada tentativamente para abril en la provincia canadiense de Quebec.

"Si no hay un trato respetuoso no participo (en la cumbre de Norteamérica en Canadá). Además ya me faltan nada más siete meses y no me gusta viajar mucho, me gusta viajar aquí a Palenque, aquí sí me siento muy bien de salud y de ánimo, aquí hay muy buenas vibras y acuérdense que la vida no es nada más lo racional, es también lo místico", dijo.

TENSIÓN POR TEMAS MIGRATORIOS

La solicitud de respeto de López Obrador surge en medio de tensiones diplomáticas entre los países norteamericanos, especialmente por temas migratorios y de aranceles a exportaciones.

La provincia de Quebec ha pedido al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que solicite nuevamente visados de entrada para los mexicanos, con el objetivo de frenar el flujo de solicitantes de refugio, que superó los 60 mil en 2023.

NEGOCIACIONES

AMLO lamentó estas medidas y afirmó que México está negociando para llegar a un acuerdo que le permita controlar los flujos migratorios hacia Canadá, como ha hecho históricamente.

Además, el presidente mexicano atribuyó las tensiones diplomáticas a los tiempos electorales y a la formación de un lobby conservador en Estados Unidos y Canadá.

"Estamos viendo eso, estamos notando que los conservadores de México andan haciendo lo que se conoce en el ámbito comercial como lobby: internacionalistas, politólogos, economistas del conservadurismo de México, están haciendo lobby en Estados Unidos y en Canadá, tenemos esa información", concluyó.