AMLO nombra a Alberto Becerra como el nuevo titular del Indep

Ante los múltiples cambios en el gabinete federal, en la mañanera de este lunes 16 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció uno más, pues nombrará a Alberto Becerra como titular del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), que anteriormente ocupaba Ernesto Prieto.

"Ya se nombró, es Alberto Becerra, hoy les entregan sus antecedentes su historia pública, es una gente de absoluta confianza con nosotros, ha estado trabajando conmigo, para que se ahorren la nota, estuvo en ayudantía, es de los jóvenes que me han acompañado y se van formando, que los voy orientando, son como alumnos que recurren conmigo el país", indicó AMLO.

OPORTUNIDADES

El mandatario federal comentó que hay que darles oportunidad a los jóvenes, para seguir con el relevo generacional en el movimiento de la Cuarta Transformación.

"Incluso, estuvo en la Ayudantía. Son de los jóvenes que han estado ayudando y se van formando, que los voy orientando, son como alumnos que recorren conmigo el país y ya después de un tiempo, ya que se demuestra que son honestos, que le tienen amor al pueblo, se les promueve", puntualizó AMLO.

CUARTA TRANSFORMACIÓN

López Obrador expresó que tiene que continuar la transformación y es muy importante tener cuadros. "Parte de la política de pillaje es que se abandonó el servicio público, eso ya no funciona, ahora hay que mandar obedeciendo al pueblo, y no menospreciar al pueblo, por eso no encuentran la puerta los conservadores", manifestó AMLO.

El presidente detalló que ya no habrá renuncias de miembros del Gabinete para participar en el proceso electoral de 2024.

"Hay que darle la oportunidad a los jóvenes. A través de la Cuarta Transformación vamos a seguir devolviendo al pueblo todo lo robado. Alberto Becerra ha estado trabajando conmigo y sé que es una persona honesta y con valores, por eso estoy seguro que va saber hacer muy bien su trabajo y darle a la gente todo lo que se merece", concluyó AMLO.