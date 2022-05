AMLO no iría a Cumbre en EU si excluyen a Cuba

Asimismo también mencionó que iría alguien en su representación, llevando un mensaje de protesta por no contemplar a todas las naciones que conforman el continente americano. El encargado de llevar el mensaje de nuestro presidente sería el canciller Marcelo Ebrard.

"No es posible que se pretenda realizar una Cumbre de las Américas, sin invitar a todos los países que conforman la región, debido a un grupo de estadounidenses que que impulsan una política facciosa para evitar la asistencia de los representantes de algunas naciones", señaló el mandatario federal.

"Sí , habría un mensaje de protesta, porque no quiero que se continúe con la misma política en América, quiero en los hechos hacer valer la independencia, soberanía y manifestarme por la fraternidad universal, no estamos para confrontación sino para unirnos y aunque tengamos diferencias las podemos resolver escuchándonos, pero no excluyéndonos. Nadie tiene el derecho de excluir", continuó.

López Obrador confía en que se pueda llegar a un acuerdo para que en la Cumbre de las Américas participen todas las naciones, gracias a la buena relación que existe con su homólogo, Joe Biden, y su Gobierno.

Por último solicitó a Estados Unidos poner fin al bloqueo comercial que tiene sobre la isla de Cuba, lo que calificó como un atentado contra los Derechos Humanos y con la soberanía de las naciones.