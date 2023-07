AMLO crea nueva sección "No lo digo yo" tras censura del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que creará una nueva sección en la conferencia mañanera y enfatizó que la llamará "No lo digo yo".

El nuevo segmento es por la medida cautelar en su contra emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que le prohíben hablar sobre el proceso electoral de 2024 y sobre Xóchitl Gálvez.

"Como ya no puedo hablar mucho, porque me ´cepillan´ los del INE y los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar... yo estoy proponiendo que se llame ´No lo digo yo´ y nada más lo ponemos aquí, de lo que dicen, para que la gente tenga información", dijo el mandatario.

AMLO explicó que en la nueva sección se pondrán las declaraciones de otras personas, con la finalidad de que la población esté informada ante presuntas censuras.

López Obrador decidió empezar con el nuevo segmento con una entrevista a Vicente Fox en la que se le cuestiona sobre el retiro de su pensión como expresidente y sobre si considera que AMLO debería ser investigado.

"Les voy a poner algo que dijo Fox el lunes, no lo dije yo, para que no me vayan a cepillar. Esto ayuda mucho a comprender el fondo de nuestras diferencias, el por qué somos distintos", dijo el presidente.

En la entrevista Vicente Fox mencionó que le ha sido difícil vivir sin su pensión como expresidente y que los servicios médicos que paga a su avanzada edad son hasta de 100 mil pesos.

"INE, ya me di por notificado, no voy a decirlo yo", dijo AMLO luego de transmitir la entrevista de Fox.