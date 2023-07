AMLO asegura que no le ha fallado a las madres buscadoras, pero descarta reunirse con ellas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le ha quedado a deber a las madres buscadoras de México y aseguró que sí le gustaría reunirse con ellas, pero se niega para evitar propósitos manipuladores.

"Hemos hecho todo y vamos a seguir trabajando con ese propósito", dijo el mandatario.

Asimismo, acusó a los medios de comunicación y de la sociedad civil a utilizar el tema de los desparecidos para atacar al Gobierno.

López Obrador aseguró que constantemente se atiende a las madres buscadoras y en cada gira que hace habla con las integrantes de los colectivos de búsqueda.

"Estamos atendiéndolos constantemente en todas las giras que hago hablo con madres y familiares de desaparecidos, pero no permitimos es que se utilicen estos casos tan lamentables, tristes, dolorosos con propósitos politiqueros, es que hay, la verdad, mucha manipulación de medios, es una campaña en contra utilizando de manera vil todo lo que les ayude a atacar al Gobierno. Entonces ofrezco disculpa por lo que estamos defendiendo", aseveró.

El mandatario señaló que a través de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el subsecretario, Alejandro Encinas, se apoya todo el tiempo a las madres buscadoras y señaló que es importante ayudar en la búsqueda de desaparecidos.

"Lo importante es que ayudemos en la búsqueda de desaparecidos, lo demás es politiquería, es publicidad, es un interés que tienen la mayoría de los medios de ir en contra del Gobierno, por cualquier cosa; ´si le ensartas pierdes y si no le ensartas perdiste´", refirió.

AMLO también arremetió contra el comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de quien, dijo, "no vio nada cuando estaban desapareciendo a personas desde el Estado. Ahora no se violan derechos humanos, antes sí, y no denunciaba nada".