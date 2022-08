Acribillan a niña de 5 años y a su papá mariachi

Los lamentables hechos ocurrieron en la calle Guadalupe Victoria, del fraccionamiento Huertas de Abajo, en Fresnillo, Zacatecas.

Se indicó que padre e hija se desplazaban en el vehículo, cuando un comando armado abrió fuego contra la unidad.

El padre de la nena falleció en el acto, mientras que la pequeña fue levantada con vida, pero dejó de existir cuando era atendida en el hospital.

Tras conocer la agresión, un reportero cubría la nota, pero cuando estaba en la transmisión, la madre de la pequeña, en medio del inmenso dolor, les dijo a los responsables, si estaban viendo la nota, que su esposo era un hombre bueno, que no le hacían daño a nadie; que ella también, y que su niña estaba malherida, que la ayudaran. "No estoy diciendo nada de ellos, que sepan que no me meto con ellos. No soy mala, ni mi esposo".

Al momento, una jovencita se dirigió a donde estaba y poco a poco se la fue llevando, hasta que se retiraron

De los responsables se supo que, pese a la intensa movilización por parte de las fuerzas del orden, el operativo fue infructuoso, pues huyeron.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia zacatecana efectuó las diligencias de rigor en el sitio del atentado, e inició la integración de una averiguación.

Los cadáveres de padre e hija fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se procedería conforme a la ley.