¿Vendrá la declaratoria de emergencia?

Le llegó su tiempo a la necesidad de declarar emergencia la carencia de agua en bastantes regiones del país entre ellas a la región noroeste donde se encuentra ubicado el valle del yaqui.

Porque la falta de disponibilidad de agua, le afectará de forma directa a toda la sociedad no nada más a los productores agropecuarios, porque sin agua no hay movimiento en ninguna actividad.

Y esta declaratoria de emergencia, no tiene por qué recorrer el espacio burocrático, en las entidades públicas que son las que tienen que tomar esa decisión, que probablemente ya la tenían por aplicar.

Porque la situación de la crisis del agua, es un comentario de todos los días según se va manifestando en cada una de las regiones del país, al no existir lluvias que cambien el panorama.

Pero una pregunta recurrente en la sociedad y sus sectores productivos es que siempre, esta situación de crisis de agua, se ha presentado desde hace décadas y porque no se le ha encontrado respuesta.

Que, si no es solución definitiva al ser un recurso no renovable y que su dependencia principal es de las lluvias porque no se ha avanzado en el tiempo en la realización de medidas preventivas.

Porque es claro lo que se genera al no existir agua en el subsuelo ni en los cuerpos de agua, que hasta hoy sólo se conoce la situación que se puede vivir por parte de la población sino existe agua disponible.

Y lo mismo el efecto negativo que presentarían los productores de alimentos al faltar el agua para desarrollar cada uno de sus cultivos, que muchos de ellos requieren varios riegos.

Pero después de las crisis que suceden en las diferentes regiones del país por la falta de agua, todavía no se alcanza a entender por toda una comunidad por qué no existen las medidas preventivas.

Porque la experiencia existe para aplicar las medidas necesarias para que la necesidad de agua no se convierta en crisis al no existir para consumo doméstico y para la producción alimentaria.

En tiempos de suficiencia de agua de lluvia, que tienen las Presas, vasos y represos de agua y a veces sobrada las medidas de uso y manejo pasan a segundo terno.

Y sólo esta preocupación tendrá su aparición nuevamente cuando ya los niveles de metros cúbicos de agua en las Presas empiecen a disminuir, porque no habrá agua para la población y la producción.

Y eso no debe nunca de suceder se dice con la problemática encima de la necesidad, cuando la planeación y la prevención como recursos para enfrentar este tipo de problemáticas están ahí desde hace siglos.

Pero el cambio climático esta ahora presente y las condiciones ambientales en muchas regiones del país ahora son diferentes y ahora más se deben de aplicar medidas preventivas.

Además de inyectar nubes con yoduro de plata, hielo seco y gas propano y el traer agua de otras regiones son las alternativas recurrentes la mayoría de ellas, pero no hay prevención.

También debe de existir el apoyar la construcción de infraestructura en unidades productivas, para que en el tiempo de lluvias se logre almacenar agua y atender sus necesidades.

Que lo mismo tendrá que hacerse en la agricultura al elevar su nivel de tecnificación para una mejor utilización y beneficio del agua, que ese es un importante pendiente en muchas regiones del país.

Y lo mismo es importante que se haga por parte de los ayuntamientos y sus organismos operadores de agua al impulsar la cultura en la ciudadanía de uso y manejo del agua que hasta hoy tampoco se hace.

Que el impulsar de forma efectiva el reciclado se lograra que las crisis de la falta de agua, no sea un problema o una emergencia.

DEL ESCRITORIO

