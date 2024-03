No llegan las inversiones como se dijo

Si algo ha estado en el ánimo de la sociedad de cada estado y municipio, es que sus condiciones de vida cambiarían, porque llegarán bastantes inversiones y para mejorar su nivel de vida.

Y esa siempre es la aspiración de cualquier familia, a lo largo y ancho del territorio mexicano, entendiendo que el trabajo bastante bien remunerado viene con estas nuevas empresas, que muchas de ellas ya están llegando al país y ya están operando de forma continua en los estados donde eligieron establecerse, porque encontraron las características que buscaban, para su llegada.

Pero esto se podría determinar como un comportamiento natural de la llegada de inversión extranjera al país, como ha sucedido siempre, cuando se habla de la inversión extranjera directa, que mucho de lo que se ha dicho, por los correspondientes responsables del desarrollo económico de los estados, sólo ha llegado a ser noticias de primer orden, pero en la realidad no se concretan, haciendo pensar a la sociedad de cada estado y municipio, que es otra vez una nota de buenas intenciones que no va más allá de querer hacer y no se hace como corresponde la llegada de nuevas empresas.

Que a veces, como es el mercado de negocios, el sólo anunciar la posible llegada de una inversión a cualquier localidad, mueve todo lo que corresponde al ámbito económico; y, más que beneficiar, al proporcionar noticias periodísticas de la llegada de nuevas inversiones sin asegurar que lleguen, perjudican a la sociedad porque todo los bienes y servicios se van al alza, lo que hace que lugar definido para establecerse por parte de la inversión extranjera, se vuelva intocable para determinadas características económicas que presente el proyecto a realizar.

Y esto porque todo, automáticamente, con esa información se vuelve más costoso y mueve el interés de quien busca beneficiar a la sociedad donde se van establecer, pero no con ese crecimiento de los costos.

Que reconocidos están, que estos no regresarán a sus niveles accesibles, sino llega la inversión declarada por el gobierno local o estatal y el impacto será para los habitantes locales.

Y que antes de beneficiarse de las bondades que generaran las nuevas inversiones, ya les está llegando el impacto en su nivel de vida que tienen hasta ahora, sin que lleguen las nuevas inversiones, que, precisamente, la llegada de nuevas inversiones, como se dice que llegarán a algunos municipios de México, no se materializan porque ya le subieron a todo los insumos y servicios, haciendo con ello que las empresas reconsideren su establecimiento en determinados lugares, porque se sale de su plan de negocios este tipo de cambios a la alza; donde lo mismo está en el poco avance que se presenta, en la necesidad de construir infraestructura para el desarrollo en esas localidades y que ayude al avance empresarial.

Y en este tiempo de proceso electoral, de alguna manera, la velocidad de las inversiones se detendrá, porque el elemento de incertidumbre política entra también en el este proceso de llegada de inversiones, pero lo que sí es real, es que la unión entre gobierno y sociedad, es la fórmula necesaria para que las inversiones se realicen de forma precisa y efectiva en las localidades apoyada en un plan de atracción.

DEL ESCRITORIO

Lo que muchos esperaban, que con la decisión del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, respecto al movimiento de las tasas de interés, Banco de México lograría mover hacia la baja las tasas de interés, pero como no las movió la institución norteamericana, aquí tampoco... No tarda en llegar el verano y se avizora muy preocupante la disponibilidad de agua en bastantes ciudades del país, lo que hará que se presenten problemas económicos y sociales, si no está una respuesta inmediata o solución... El peso toma ventaja, al no existir movimiento en las tasas de interés norteamericanas y eso lo perfila para continuar hasta ahora debajo de 20 pesos.