El rezago educativo por la pandemia

Probablemente al día de hoy no se sientan ni se puedan evaluar los efectos dejados por el rezago educativo impuesto por la pandemia y que pueda ser que todavía no se logre avanzar de forma satisfactoria en la enseñanza educativa.

Porque no todo el sistema, ya sea público o privado, está en total impartición presencial, como antes de que llegara la emergencia sanitaria, que ha afectado la forma de vida de la sociedad y que todavía no termina.

Pero evaluar de forma tangible lo que representa para una sociedad, es imposible hasta cierto punto de forma inmediata, pero sí es importante lograr tener en la lista de prioridades por parte de las instituciones educativas.

Y en este objetivo, establecer los propósitos extraordinarios que permitan remontar la situación presentada por la pandemia, porque no se podría pensar que no afectó y todo está bien.

Y decir vamos a continuar como antes estábamos anterior a la pandemia y aquí no ha pasado nada y a seguir lo empezado, porque ya de alguna manera el virus Covid-19 y sus variantes están bajo control y la educación sigue en lo que se quedó.

Pero como el confinamiento duró bastantes meses y los efectos en la educación no se pueden ver ni se pueden evaluar de forma inmediata, sino existe una investigación seria de cómo se afectó el avance de la sociedad.

Porque al no hacerlo tendrá efectos negativos que se presentaran en el futuro de las nuevas generaciones y como consecuencia en el desarrollo económico y social de la sociedad, considerando que la educación es la base fundamental.

Y el recuento de los daños se debe de ver no nada mas en la educación en sus diferentes niveles, sino también en la investigación, al considerar que tienen injerencia directa en el desarrollo de la sociedad.

Lo que será el inicio de una evaluación general, del impacto generado en todas las actividades de la sociedad, donde la base fundamental del desarrollo viene a ser el avance educativo y es ahí donde debe de iniciar.

Porque no mucho se puede decir de la recepción educativa en línea, porque no se ha comentado al respecto sobre el aprovechamiento que se logró con esta forma de recibir educación en los diferentes niveles en lo público y lo privado.

Y todo porque la sociedad no estaba preparada para recibir la educación a distancia, donde los alumnos y los maestros en su mayoría, no esperaban que la capacitación educativa estuviera en su momento dirigida por una computadora o un televisor.

Donde, además, la tecnología tampoco estaba al nivel de las necesidades de esta urgente forma de recibirla educación, para una cantidad extraordinaria de alumnos a nivel nacional, sin contar los que no lograron tener equipo de recepción.

Y esto vino a incrementar de forma más aguda la desigualdad educativa, al no recibir el cien por ciento la educación por estos medios electrónicos, como era la alternativa establecida en momentos de emergencia.

Es muy importante el lograr establecer el rezago que se alcanzó en esta inmediata forma de recibir educación, que es buena y estará con mayor presencia en el futuro, pero con conciencia y preparación.

Porque si se entiende que ya anterior a la pandemia existía rezago educativo en todos los niveles de la educación, entonces el confinamiento logró acumular mucho más de este concepto, que deberá ser importante considerar.

No se debe de iniciar nada mas, como un sistema que dejó de funcionar y ya se arregló y que siga como antes, porque ya llegó la normalidad, no deberá de ser así, porque habrá efectos negativos en el futuro.

