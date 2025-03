Crisis vial en Navojoa

Número de accidentes

Por: Gerardo Armenta

En Navojoa existe actualmente una crisis vial. Es muy común en el lenguaje actual utilizar el término crisis. Bajita la mano, parecería que hoy por hoy tal palabra suele utilizarse como sinónimo de algo que rebasó ya los límites de una simple normalidad. ¿Pero a la hora de la hora qué significa realmente una crisis vial y más en un lugar como Navojoa?

Algo muy simple o...aterrador. Significa, objetiva o llanamente, más de 100 accidentes de calle al mes. Leyó usted bien: al mes. Entre esos accidentes destacan los que tienen que ver con choques de vehículos y percances a cargo de motociclistas. En ocasiones, como se sabe, tales episodios suelen notificar resultados fatales, es decir, con pérdida de vidas.

Pero la cuestión no para allí. Porque sucede que las estadísticas (que pueden ser las propias del cotidiano drama humano) han venido aumentando año con año. Su incremento podría estimarse en un 10% anual. Esto es "alarmante", consideró Edmundo Valdez, comandante de Bomberos y Protección Civil de Navojoa. Tome usted nota: diariamente se reportan entre tres y cuatro accidentes en la materia. Aunque hay días en que el registro es mayor.

En Navojoa las motocicletas se han convertido en el medio de transporte de mayor riesgo para las personas, dijo el comandante Edmundo Valdez. Es así porque se trata del que produce mayores lesiones en un accidente. "Este es un tema que está dejando a muchas personas con discapacidad", comentó.

Debe ser así por el increíble y desordenado modo con que ha terminado por ejercerse en Navojoa la conducción de una motocicleta. Por lo visto, existen datos reveladores al respecto sobre estos hechos motorizados. Al parecer, son jóvenes de preparatoria y personas entre 30 y 35 años quienes a menudo resultan los más afectados por esta clase de problemas motorizados. Hay ocasiones en que las lesiones son tan graves que no permiten la recuperación a lo largo de una vida.

¿Un verdadero drama existencial? Ni más ni menos. Otros datos: los accidentes viales con pérdida de vidas suelen presentarse hasta tres por mes. A menudo, los centros hospitalarios se ven rebasados por la alta demanda de atención que generan sucesos de esta naturaleza. La pregunta sería por qué ocurren con la frecuencia que se registran. El comandante Edmundo Valdez explicó que se trata de un problema multifactorial.

En otras palabras, eso quiere decir que los accidentes de los que se habla pueden suceder por el estado que presentan las calles, el uso del celular, la falta de precaución al conducir y la poca tolerancia al estar frente al volante. Pero lo peor de todo esto es que, un problema como el que se comenta, está creciendo en un lugar como Navojoa. No en balde, entonces, se dijo al principio de todo que en esta ciudad hay una crisis vial.

Uno no es experto en estos menesteres, pero asume que una crisis vial puede entenderse de muchas maneras. La más a la mano es la que da cuenta de los percances vehiculares que ocurren en las calles de una ciudad. La periodicidad y las características de esos accidentes, representan los datos que a menudo son los que seguramente ponen frente a la existencia o no de una crisis en la materia.

A muchos podrían sorprender y hasta escandalizar el enfoque y el significado, los datos presentados en un texto como el de hoy en este espacio. Sin embargo, asumir una actitud personal de esta naturaleza equivale a dar por cierto (o desconocer) que Navojoa ya no es "el pueblito bonito y tranquilo" que hace mucho tiempo alguien describió con verdadero afecto y sin ganas de ofender o humillar. Esa descripción dista muchísimo de ejemplificar hoy el crecimiento urbano experimentado por la ciudad.

De este modo, una crisis vial en Navojoa no puede ser una noticia que induzca a batir las palmas. Al contrario, algo así tiene motivo de preocupación comunitaria por lo que significa como evidencia fría o contundente de una situación que no puede ignorarse. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan maneras de enfrentar esa problemática, como todas las demás que suelen ser fruto de un crecimiento urbano. No es gratificante tomar nota de una situación como la comentada. Pero ha de resultar peor ignorarla.

armentabalderramagerardo@gmail.com