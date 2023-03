Crédito bancario para todos

Y este objetivo se plantea considerando que las oportunidades crediticias deben de llegar a todo lo que son las pequeñas y medianas empresas, como se hace en otros países.

Porque hoy en día, en México se llega a otorgar nada mas el 40% del Producto Interno Bruto, de crédito al sector privado cuando en Brasil es el 70% y en España es el 100%.

Y este escenario de mínima llegada a las actividades productivas en el otorgamiento de crédito, se ve lento, cuando en las décadas se ha duplicado, pero entendido está que no es suficiente.

Por lo que la representación de los bancos de México indica que cuentan con 1.4 billones de pesos adicionales para prestar, en esta propuesta de disponibilidad que manifiestan.

Indicando que hasta ahora del cien por ciento de los recursos crediticios otorgados el 50% es a empresas, 40% a familias, y el 10% restante es para el gobierno.

Lo que hace que todavía por parte de la banca nacional tenga bastante por hacer en apoyo al sector productivo en todas las regiones del país, considerando que existen empresarios no acreditados.

Porque es reconocido por la Asociación Mexicana de Bancos, que solo 15 de cada 100 pesos de créditos les llega a la pequeñas y medianas empresas, que son las que contribuyen con 8 de cada 10 empleos en el país.

Ahora, si realmente estuvieran en el ánimo de las instituciones crediticias, estarían de manera permanente en el impulso a cada una de las actividades económicas, por su disponibilidad de liquidez.

Puede ser que sea buena la intención de un dirigente del sector bancario como lo es el nuevo presidente de este organismo, pero en cada convención bancaria se escucha la misma intención y ahí queda.

Porque si algo ha frenado el avance y crecimiento de muchas pequeñas y medianas empresas en las diferentes regiones del país, lo es por falta de recursos económicos.

Y no es la intención de los empresarios de no dirigirse a la banca a buscar financiamiento, sino que las condiciones para lograr acceder a ellos no son las mejores y en la mayoría de las veces se desisten.

Es cierto que siempre se comenta como promoción bancaria, que se pueden hacer trajes a la medida de las empresas, pero muchas de las veces el sastre no tiene flexibilidad en el trazo y no queda.

Es cierto que la banca tiene que ganar y proteger los recursos económicos que presta, pero también se debe de entender que el empresario también tiene el mismo objetivo.

Y ahí es donde se tiene que aplicarse la banca para que todos ganen, porque siendo así crece la empresa, se consolida la banca con una cartera redituable y crece el empleo y la derrama económica.

El hacer que la banca logre llegar a todos, le permitirá consolidar su presencia en muchas ciudades del país y convertir a regiones de baja economía en lugares prósperos.

Hoy que hace presencia en el país, el fenómeno de establecimiento de empresas denominado Nearshoring, le abre una importante oportunidad a la banca para abrir su cartera y aprovechar este momento.

Así como se leen las noticias de que anualmente crecen las utilidades de los bancos en el país, de esa misma manera pudiera leerse también de las empresas si la banca fuera para todos.

DEL ESCRITORIO

Controvertido el comentario de la ex primera dama de los Estados Unidos, Hillary Clinton en su intervención en la reciente convención bancaria, cuando dijo que el anterior tratado de libre comercio no había generado mejores trabajos y oportunidades y que fue un retroceso político y se utilizó como tema electoral, casi casi tiene razón...Y a propósito de la banca, todavía no logra asentarse bien la crisis que tiene este sector de los Estados Unidos, porque algunos ahorradores en México les preocupa lo que pudiera afectar a la banca mexicana y ya al parecer los nacionales dijeron que no hay efectos en los mexicanos... Y a propósito de los acuerdos comerciales, según el Censo de los Estados Unidos, México importó en 2022, 3 mil 880 millones de dólares en carne y las exportaciones fueron de 2 mil 130 millones de dólares, lo que hace una balanza comercial deficitaria para el país, en este rubro, lo ideal es revertir este número para beneficio de los ganaderos nacionales.