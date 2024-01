Recién comienza un nuevo año y la antigua tradición de realizar un recorrido mental por lo que fue el año acabado pareciera haberse olvidado, la cual, si bien es cierto es proclive a significar un repaso por la añoranza del pasado y la nostalgia, también significa una pausa en el andar para hacer un corte de caja entre lo que se ha hecho bien, pero sobre todo, en los errores u omisiones realizadas para que así, el año entrante podamos ser mejores personas en lo individual y, por ende, contribuir en la mejora continua de nuestra comunidad.

Este 2023 estuvo marcado por grandes acontecimientos a nivel mundial que, de una u otra manera, moldearon el paso de la humanidad a través de la historia, por lo cual, haremos una breve remembranza de ellos:

Entre los acontecimientos más importantes se encontraron con un par de guerras entre potencias mundiales, tal como el conflicto en tierra santa protagonizado por Israel y el grupo extremista "Hamas", el cual significa un parteaguas en dicho conflicto que inició hace más de un siglo y que, al paso de los años no ha hecho más que agravarse, por lo cual, no son pocos los conspirativos que hacen referencias a las citas bíblicas en las que se menciona el conflicto entre los dos pueblos descendientes de los hijos de Abraham. Asimismo, el conflicto protagonizado por Rusia y Ucrania, trajo consigo consecuencias en su mayoría económicas a lo largo del mundo, conflicto que parece no tener resolución en el corto plazo.

De igual forma, un arma de doble filo que, si bien es cierto, no fue creada en el año que acaba de terminar, si fue durante 2023 cuando se dio a conocer a nivel mundial la tecnología de la Inteligencia Artificial, la cual, viene a representar una verdadera revolución en la relación que tiene el ser humano con la tecnología ya que, como su propio nombre lo dice, la IA representa la capacidad para que, artículos tecnológicos adquieran la capacidad de "pensar" por sí mismos para resolver tareas que tradicionalmente estaban reservadas para seres humanos, tales como la afamada app "Chat GPT", donde en tan solo segundos puedes acceder a un sinfín de respuestas creadas a tu comodidad. Sin embargo, como todo en la tecnología, los malos usos de dicha innovación representan un reto para la seguridad y la integridad de los seres humanos ya que, los robos de identidad y suplantación de la voz y la imagen física se han vuelto el pan de cada día en el profundo mundo de las redes sociales.

De igual forma, un reto que hasta el momento no ha tenido resolución es el cambio climático, mismo que según la ONU ha provocado que el 2023 se haya convertido en el año más caluroso de la historia, calificándolo como el comienzo de la "ebullición global", por lo cual, dicho fenómeno ha sido el responsable de desastres naturales tales como el ocurrido en Acapulco, donde el Huracán Otis devastó de manera nunca vista el icónico puerto turístico de nuestro país, para el cual, la Secretaría de Hacienda estima serán necesarios 61 mil 313 millones de pesos para su recuperación, es decir, aproximadamente la mitad de lo necesario para la realización total de los juegos olímpicos de París 2024.

Por último, no podemos dejar de lado el tema político, donde los principales partidos en nuestro país definieron con métodos a los que no estábamos acostumbrados a quienes serán sus abanderadas en búsqueda de la renovación presidencial de 2024, por lo cual, es necesario destacar la participación de un par de mujeres como las candidatas a la Presidencia de la República lo que significa que, si todo continúa como hasta el momento, el próximo 2 de junio de 2024 México tendrá por primera vez, una mujer como presidenta electa.

Despedir el año que culmina con una remembranza al pasado es importante para fijar el rumbo del año que comienza, ya que, como dice el refrán: "No hay viento favorable para barco que no tiene rumbo".

