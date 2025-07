Ciudad Obregón, Ciudad Universitaria

Siempre es muy importante para los estados y los municipios mexicanos el contar con universidades porque les permite tener una base necesaria de conocimientos e investigación en todas las áreas.

Y si tomamos las experiencias que presentan hoy en día los países desarrollados, se puede encontrar que mucho de lo que ahora es su avance y desarrollo es porque se han apoyado en las universidades.

Donde los elementos que se consideran por parte de los gobiernos e iniciativa privada van dirigidos fundamentalmente a la búsqueda de soluciones que impulsen el desarrollo económico y social de la sociedad.

Lo que hace que permanentemente exista una simbiosis entre universidad, Gobierno, empresa y sociedad que va más allá de los tiempos porque está definido que las universidades son propulsión.

Porque las universidades son formación de talento y ciudadanía, investigación y generación de conocimiento, solución a problemas sociales, motor de la innovación, transferencia y aplicación del conocimiento.

Además, establecen colaboraciones estratégicas, impulsan el desarrollo sostenible, cultura de valores y un elemento muy necesario en la sociedad que es el desarrollo económico y social.

Fundamentalmente las universidades son motores de desarrollo no sólo por el conocimiento que generan y difunden, sino por el impacto directo en la formación de personas.

Y es aquí donde los gobiernos y la sociedad pueden hacer posible con su apoyo la construcción de una sociedad más equitativa y sostenible como se indica en las necesidades y en el discurso.

Es por ello que es muy importante que, a Ciudad Obregón, como propósito del Gobierno del Estado de Sonora, se le denomine como ciudad universitaria, que por la cantidad de universidades ya lo es.

Pero con el proyecto que plantea el C. gobernador Alfonso Durazo para hacerlo realidad, hoy Ciudad Obregón espera que con esta denominación logre aprovechar de manera efectiva este potencial.

Porque la denominación de Ciudad Universitaria a una ciudad del Estado requiere mucho más que solamente una etiqueta, sino que se requiere que se consolide en el tiempo.

Sino que lleva más elementos que soporten que esa denominación será permanente en beneficio de las universidades, los sectores productivos y la sociedad porque serán catalizadores del desarrollo.

Donde las reuniones con los sectores productivos serán de mucha importancia para lograr su permanencia y crecimiento al dar a conocer sus necesidades y el crecimiento que le darán a la economía.

De la misma forma el apoyo que pueden otorgar las universidades a la atención a las necesidades sociales que tienen los municipios y sus comunidades con enseñanza e investigación.

Y si de Gobierno se refiere, el conocimiento universitario también es factor de mejoramiento y modernización de las prácticas públicas donde mucho se requiere para alcanzar la eficiencia y eficacia.

El proyecto para Ciudad Obregón es altamente positivo y acertado al contar con todos los elementos necesarios que sea realidad, pero con infraestructura y programas para lograrlo.

Porque la realidad actual demanda mayor apoyo económico tanto gubernamental como privado para que el proyecto sea una realidad en el corto plazo sin pensar que los periodos de Gobierno se terminan.

Y que una parte muy importante le corresponde a la sociedad cajemense para lograr hacer realidad este propósito de Gobierno que debe hacerlo suyo porque será beneficio.

Infinidad de ciudades en el mundo viven con presencia universitaria, donde el desarrollo económico y cultural es permanente alcanzando a convertirse en excelentes ciudades para vivir.

La denominación de Ciudad Obregón como Ciudad Universitaria deberá buscarse que sea para siempre no solamente para un periodo de Gobierno, sino que así sea reconocida de forma permanente.

Para no perder el ritmo con los aranceles y las regulaciones de Estados Unidos a México, ahora al parecer no hay reconocimiento por las autoridades aeronáuticas del vecino país en la reubicación del traslado de mercancías de un Aeropuerto a otro, manifestando que eso será motivo de sanciones y regulaciones en sus vuelos comerciales hacia ese país, y se refieren al paso de la carga del Aeropuerto de la Ciudad de México al Aeropuerto Felipe Ángeles... En las regiones agrícolas del país, los agricultores con toda la actitud para que en esta temporada de lluvias se logren completar las presas, para que sea viable la siembra del siguiente ciclo... De llamar la atención a muchos inversores, de que, a pesar de los aranceles de Estados Unidos a México, el peso mexicano hasta ahora no ha perdido su paridad alrededor de los veinte pesos y sus alrededores, y se preguntan a qué se debe, pero es bueno para muchos que así siga y no tan bueno para otros.