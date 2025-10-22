Buscador de empleo o emprendedor

Estas vienen a ser las dos alternativas que existen en el mercado laboral de ciudades medianas como Ciudad Obregón o Hermosillo para los egresados de las universidades.

Todo dependerá del avance económico que presente cada una de estas ciudades para lograr incorporar al desarrollo productivo a los profesionistas universitarios que están egresando.

Uno de los caminos es la aplicación del modelo alemán denominado Dual, que combina la formación teórica en la escuela con la experiencia práctica en una empresa.

Hasta ahora se han obtenido buenos resultados en términos de empleo y empleabilidad juvenil desde su implementación en México en 2015, principalmente en los tecnológicos.

Estudios cuantitativos confirman su pertinencia y efectividad para mejorar el empleo juvenil, al existir una amplia colaboración efectiva entre empresas e instituciones educativas.

Sin embargo, este sistema aún no termina de madurar en el país, debido a la baja participación empresarial, la rigidez curricular y la falta de capacitación docente, lo que limita su alcance.

Esto ha provocado que no se haya aprovechado todo el potencial que tiene, porque este sistema ha sido ampliamente valorado por sectores como la industria automotriz.

Esa industria ha sido una importante vertiente de empleo para los estudiantes que cursan su formación en una institución educativa, ya que al avanzar en su aprendizaje, las empresas los incorporan a su planta de técnicos calificados.

Pero los egresados que no cuentan con ese aprendizaje permanecen en el mercado laboral a la espera de que surja alguna oportunidad de empleo en Ciudad Obregón para integrarse a la actividad productiva.

Esto solo sucederá en el momento en que exista apertura de contratación en empresas en funcionamiento o con la llegada de nuevas inversiones a la localidad que busquen profesionista calificados.

Esa posibilidad se dará únicamente si el impulso al desarrollo económico de la ciudad se encuentra verdaderamente activado, de modo que atraiga a empresas nacionales o extranjeras interesadas en realizar sus actividades en la localidad.

Los otros caminos para los egresados universitarios son emigrar en busca de oportunidades laborales —como ha sucedido— o esperar a que las condiciones locales mejoren.

Pero también existe la oportunidad de impulsar un emprendimiento que permita al profesionista autogenerar un empleo con ingresos satisfactorios, una opción que hoy en día se observa como muy viable.

Ya no se trata solamente de pensar en las instalaciones físicas o en comercializar los productos de manera local, sino de comprender que el mercado para cualquier emprendimiento es ahora global.

En estos tiempos, la mayoría de las veces no requieren desde el inicio una fachada ni una gran cantidad de metros cuadrados para operar como negocio, como ocurría antes al querer emprender.

El avance tecnológico ha posibilitado la apertura de más oportunidades en el mercado laboral, comercial y de servicios; solo es cuestión de ubicar el plan a desarrollar.

Ejemplos existen, y talento de estudiantes y profesionistas para la creación de nuevos emprendimientos hay de sobra en Ciudad Obregón y sus comunidades. Solo hace falta empezar.

DEL ESCRITORIO

El objetivo —nada sencillo— de lograr la estabilidad económica de México ya se ha encaminado; ahora, el siguiente reto será crecer más en cada una de las actividades económicas durante los próximos años, para pasar de la medianía en el Producto Interno Bruto (PIB) a un crecimiento alto... Algunas de las incertidumbres en el campo mexicano, hoy en día, además de la misma película del mercadeo de la producción, ahora se suma la variable del agua y la presencia del granjero extranjero, que busca ubicar toda su producción en México vía acuerdos comerciales, como ha sucedido desde su firma ... Llega a México la institución financiera Revolut, de origen digital, que iniciará operaciones en el país como banca múltiple. Por su experiencia en el mercado global, representará una importante competencia para el sector bancario tradicional mexicano.