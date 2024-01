Ante una acción drástica

Sin duda en la vida hay acciones muy drásticas que en ocasiones se emprenden con gran valor o temeridad. Una de ellas podría ser que alguien asuma prenderse fuego de para llamar la atención sobre una causa específica.

Cabe hacer nota que precisamente un episodio de esta naturaleza fue protagonizado el miércoles anterior por un vecino de Huatabampo frente al Palacio Municipal. Se estará de acuerdo en que, a la hora de la hora, no parecería importar el lugar en que ocurra un episodio de esta naturaleza.

Sin embargo, el hecho que se comenta añade a su inmediato y terrible significado, el que tiene que ver con el punto citadino donde se ejerció, es decir, el exterior de la sede de los poderes municipales de la llamada Tierra de los Generales. Allí, Luis Humberto Valdez Campoy, de 62 años de edad, se prendió fuego con el propósito “de llamar la atención de las autoridades”.

Acto tan terrible e inhumano se debió a que en el Ayuntamiento de Huatabampo no se les ha pagado la quincena a más de 100 jubilados y pensionados del área de Seguridad Pública. El intento de inmolación al que se alude, se llevó a cabo entonces para llamar la atención de las autoridades municipales sobre el serio problema salarial que enfrentan quienes allí viven tiempo de pensión y jubilación. He aquí, vistas así las cosas, un terrible modo de presionar para que se corrija una anomalía administrativa.

Quizá no deba ser muy recomendable protagonizar un acto como el descrito para inducir el pago quincenal de por sí atrasado a quienes tienen pleno derecho a ello. Mejor tendría que ser que las autoridades municipales, involucradas en esa omisión o falla, eviten la demora de tal pago, el cual razonablemente no tendría razón para demorarse.

Superado el momento que por fortuna no llegó a ser trágico, porque en buena hora la inmolación no se consumó, Luis Alberto Valdez Campoy cuestionó al presidente municipal de Huatabampo, Jesús Flores Mendoza, quien, en una junta, había dicho a los jubilados, que de momento no había recursos económicos para cubrirles la quincena.

Textualmente, Flores Mendoza replicó: “Pero eso sí, sí hay dinero para aumentar un 20 por ciento el salario de los regidores, que no necesitan ningún incremento”. Y preguntó: “¿No qué primero los pobres, como dicen en Morena?”

En Navojoa, mientras tanto, una campaña dirigida a los automovilistas parecería que acertó con la graciosa, aunque certera exhortación que plantea por sí misma. En lenguaje un tanto coloquial o excesivamente populachero, la campaña recomienda: “Trucha con el bache”.

Y eso precisamente es lo que hay que hacer en la Perla del Mayo frente a la descompostura generalizada del pavimento en las calles. Es decir, ponerse trucha con el o los baches. Porque son un “titipuchal”, dicho sea, para estar a tono con el tenor verbal de la campaña a que se alude. En castellano más o menos elegante y popular, “titipuchal” quiere decir más o menos un montón.

La curiosa invitación que se hace a los automovilistas para que se pongan alertas con el o los baches existentes en Navojoa, fue promovida por el partido Movimiento Ciudadano. Y en una pertinente asociación de ideas, su dirigente en Navojoa, Eduardo Gaxiola Apodaca, señaló que la reciente caída de una camioneta en “un gran hoyo” en céntricas calles citadinas, puso de realce la importancia de la campaña “Trucha con el bache”.

Gaxiola Apodaca tiene toda la razón del mundo. La pertinencia de la recomendación de MC para que los automovilistas se pongan “buzos” al transitar por las calles navojoenses, se explica por sí sola. Es así cuando, por ejemplo, se observa que, quizá como nunca, la proliferación de baches se dejó sentir en el ámbito citadino al parejo de la lentitud oficial evidenciada para rehabilitar el pavimento.

El problema que se comenta es mucho más serio de lo que podría suponerse. No es posible ignorar que nunca como ahora una situación como la descrita había alcanzado el grosor que hoy le distingue. Y es que, ciertamente, los baches aparecieron por doquier. Asume uno que no hay ninguna novedad en esta descripción.

Es así porque el problema respectivo está a la vista de todos a mañana, tarde y noche. Aquí sí que no hay posibilidad de engaño. De aquí la importancia de la jocosa y seria campaña de MC “Trucha con el bache”. La política nunca estará reñida con ideas formales o curiosas para enfrentar perjuicios comunitarios.

armentabalderramagerardo@gmail.com